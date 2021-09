Assistito da uno sceneggiatore attento e dotato come Marco Pettenello (Padova 1973), Andrea Segre (Dolo 1976) continua nella sua necessaria impresa di raccontare una contemporaneità che è soffocata in genere dalla banalità giornalistica, dai nostri stessi luoghi comuni. Estremizzando: salviniani (osceni) e veltroniani (patetici).

Sono convinto che Andrea Segre sia più bravo (e ci sia più utile) per i suoi film a soggetto che per i suoi documentari. La prima neve, Io sono Li, e soprattutto L’ordine delle cose hanno affrontato, da o su sfondi quasi sempre nordestini, temi centrali del nostro presente, le contraddizioni che sono della nostra società e dei suoi vari e pesanti egoismi, i dilemmi che dovremmo affrontare, e che anzi avremmo da tempo dovuto affrontare in modo meno caotico e irresponsabile, sia i governanti che i governati…

Welcome Venice ha due limiti, non “politici”, e ha per fortuna molti pregi e maggiori. Il primo gli viene da una una certa ridondanza: la situazione è da subito chiara, ma vi si torna e ritorna insistendo su cose già dette e che lo spettatore ha compreso molto presto, nell’evoluzione della vicenda e nella presentazione dei personaggi.

Ragioni ricattatorie

Si tratta in sostanza del conflitto tra due fratelli che vengono da una stirpe di pescatori (allevatori di moeche, ragni di laguna commestibili) ma uno dei quali, Pietro, si è dedicato ad altro, smanioso di denaro e dunque di svendere ai turisti – siamo alla Giudecca – una bellezza che è anche storia, e che è anche storia di famiglia e che è una tradizione e una morale, la casa paterna di cui condivide la proprietà con il fratello; che (Alvise) resiste come può alle sue lusinghe e a quelle di altri, chi più e chi meno smanioso di sfruttare il turismo, nel bisogno che tutti dicono di avere di denaro con le giustificazioni più varie, soprattutto d’ordine famigliare (i figli, i figli!). Ragioni varie e pur sempre ricattatorie, e non a caso i personaggi più “positivi” e più amabili finiscono per essere un patriarca che muore e un ragazzino che cresce…