La tentazione degli audiolibri

Gentile bibliopatologo,

da quando ho dovuto cambiare stile di vita, non ho potuto più dedicarmi alla lettura. Di necessità virtù, ho cominciato a drogarmi di audiolibri: se ne trovano parecchi, anche di buona qualità. Riesco a leggere in auto, facendo jogging, mentre cucino. Oltre al piacere ritrovato, mi chiedevo se leggere con le orecchie abbia gli stessi benefici della lettura con gli occhi. In fondo si sollecitano le stesse facoltà mentali: immaginazione, memoria, intuito, abilità a concentrarsi. Secondo me questo tipo di lettura potrà sostituire del tutto il modo classico, con il libro tra le mani e gli occhiali sul naso. Che ne pensa? –Carlo

Caro Carlo,

ci sono due vie per rispondere alla tua domanda. La prima mi sta lì davanti, spianata e invitante come un’autostrada a quattro corsie, ma non ho molta voglia di imboccarla: è quella che mi guiderebbe a parlare di cultura orale e civiltà della scrittura, della gerarchia dei sensi in occidente, del primato che l’occhio si guadagnò sull’orecchio e che l’orecchio è tornato da qualche tempo a contendergli. Tutte cose interessanti ma piuttosto scolastiche. Preferisco partire dalla coda della tua lettera, e dal dettaglio che hai scelto per evocare l’immagine classica del lettore: “Con il libro tra le mani”. Sembra un’inezia, ma è l’inezia decisiva: ed è, credo, il motivo per cui la lettura, pur impegnando principalmente un senso (la vista), si presta male a diventare un’attività di sottofondo. Non foss’altro perché bisogna tenersi questo piccolo ingombro tra le mani, o al limite in una mano sola (Rousseau parlava dei “livres qu’on ne lit que d’une seule main”, ed è diventato un modo proverbiale per riferirsi alla letteratura erotica). È il libro come oggetto fisico il problema, un fardello che può essere dolce come un neonato, ma che come un neonato impedisce di dedicarsi ad altro. Sapessi in quanti lampioni ho incocciato, caro Carlo, e quante volte ho rischiato di finire sotto un tram nella vana speranza di legger camminando e camminar leggendo per le strade di Roma!

Dici che ascolti libri facendo jogging, e hai l’aria di fare una vita molto attiva. Sarei curiosissimo di sapere cosa ascolti