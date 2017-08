I giorni cruciali del Venezuela

Ci sono due versioni dell’assalto lanciato il 5 agosto alle caserme militari di forte Paramacaynello stato di Carabobo. Il governo venezuelano dice che gli assalitori in parte sono stati uccisi o arrestati, e che è aperta la caccia all’altra metà, circa una decina di persone.

Il sergente Giomar Flores, che a giugno ha disertato dalla marina venezuelana e oggi vive in Colombia, ha dichiarato al Guardian che l’attacco è stato un “successo totale. Ci siamo impadroniti di quattro battaglioni e uno ha opposto resistenza”, ha raccontato, affermando di essere in contatto diretto col capo dell’assalto, il capitano Juan Caguaripano. I ribeli si sono impadroniti di una “grande quantità di armi”, perlopiù fucili d’assalto, e si sono allontanati senza subire perdite.

Indipendentemente da quale versione scegliate come buona, i testimoni affermano che molti civili residenti vicino alla base a Valencia, la capitale del Carabobo, siano scesi in strada per sostenere i ribelli. La guerra civile in Venezuela non è ancora una realtà, ma la situazione è quantomeno incendiaria.

A cosa serve l’assemblea costituente

L’attacco è arrivato appena una settimana dopo l’elezione dei componenti dell‘“assemblea costituente” voluta dal presidente Nicolás Maduro, sempre più sotto pressione. Non stupisce che le opposizioni abbiano boicottato il voto, visto che l’obiettivo della nuova assemblea è riscrivere la costituzione e impedire la sconfitta di Maduro alle prossime elezioni.

Maduro dà una spiegazione diversa. Secondo lui questo è l’unico modo di portare “pace e riconciliazione” nel paese dopo mesi di crisi politica ed economica. Ma, al di fuori del suo Partito socialista, sono tutti convinti che si tratti di un colpo di stato costituzionale.

L’assemblea costituente, che il presidente venezuelano ha voluto per decreto, è formata esclusivamente da 545 suoi sostenitori, non ha scadenze precise di mandato né limitazioni di competenze. E può, tra le altre cose, posporre a data indefinita le elezioni presidenziali previste per il 2018. La cosa ha una grande importanza, visto che Maduro oggi non avrebbe possibilità di vincere le elezioni: recenti stime danno il sostegno popolare nei suoi confronti al 20 per cento.

Più nell’immediato può sciogliere il parlamento nazionale legittimamente eletto, in cui i partiti d’opposizione hanno ottenuto una maggioranza di due terzi nel dicembre 2015. E ha già rimosso la procuratrice generale Luisa Ortega, esponente del Partito socialista e alleata di Maduro prima che ne prendesse le distanze a causa del comportamento sempre più arbitrario del presidente.

Un’indagine sospesa per forza

L’azione più minacciosa intrapresa da Ortega era stata di avviare un’indagine, la scorsa settimana, relativa al voto del 30 luglio che ha dato vita all’assemblea costituente. Visto che a votare sono stati solo i sostenitori di Maduro, la cosa potrebbe sembrare irrilevante, ma a metà luglio l’opposizione aveva organizzato un referendum informale nel quale sette milioni di persone avevano votato contro l’assemblea costituente.

Maduro ha quindi sentito il bisogno di rivendicare che più di otto milioni di venezuelano hanno votato per la nuova assemblea. Anche così non sarebbe un’affluenza particolarmente alta in un paese da trenta milioni di persone. Ma come se non bastasse l’azienda che ha fornito le macchine elettorali, SmartMatic, ha dichiarato che i risultati sono stati gonfiati, con l’aggiunta di almeno un milione di voti supplementari.