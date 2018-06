Ortega non ha più la fiducia dei nicaraguensi

Dai Ceaușescu (giustiziati nel 1989) ai Mugabe (deposti da un colpo di stato militare nonviolento nel 2017) le coppie di sposi alla guida di regimi autoritari hanno la tendenza a trovare una fine rocambolesca. Ora potrebbe essere arrivato il turno dei nicaraguensi Daniel Ortega, presidente, e di sua moglie Rosario Murillo, vicepresidente.

Le proteste che scuotono il Nicaragua da metà aprile sono state innescate da una nuova tassa del 5 per cento sulle pensioni e da un altrettanto modesto aumento dei contributi per la previdenza sociale. È stato un malaccorto tentativo di risanare il bilancio di un sistema assistenziale piuttosto generoso, e il governo ha invertito la rotta non appena sono cominciate le proteste.

Le manifestazioni, però, non si sono fermate. Oggi il bilancio è salito a 90 morti e quasi mille feriti. La vittime sono in maggioranza studenti e cittadini uccisi dalla polizia o dalle bande criminali legate al partito al governo, il Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln).

Il tentativo dinastico

A questo punto, in discussione c’è la sopravvivenza del “regime” Ortega-Murillo. Parlare di regime è corretto, anche se in Nicaragua, più o meno, ci sono ancora le elezioni. Ortega è arrivato al suo terzo mandato consecutivo dopo aver cancellato il limite dei due mandati previsto dalla costituzione. La legge elettorale è stata modificata per permettere al candidato presidenziale di vincere anche con il 35 per cento dei voti.

Molti nicaraguensi sono convinti che Ortega e la moglie stiano cercando di affermare una dinastia. “Murillo non è la vicepresidente, è la copresidente”, ha dichiarato Agustín Jarquín, in passato alleato politico di Ortega. È appurato che Murillo rilascia dichiarazioni sulla politica del governo più spesso di Ortega.