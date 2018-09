L’India fa un passo nel futuro cancellando le leggi contro i gay

Esiste davvero qualcosa che potremmo definire cultura globale? Prendiamo il caso dei diritti dei gay. Il 6 settembre la corte suprema indiana ha depenalizzato l’omosessualità. Lo scorso aprile un tribunale di Trinidad e Tobago ha stabilito che le norme contro l’omosessualità risalenti all’epoca coloniale erano incostituzionali. Alla fine del 2017 anche l’Australia ha autorizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso. È una valanga al rallentatore.

Resta il fatto che in 35 dei 53 paesi del Commonwealth, quasi tutti in Africa o nei Caraibi, l’omosessualità è ancora un crimine. Alcuni stati, come la Nigeria e l’Uganda, hanno addirittura inasprito le leggi contro i gay. Di recente nello stato ultraconservatore di Terengganu, in Malaysia, due donne sono state condannate a essere bastonate e hanno dovuto pagare una multa di 800 dollari per aver “cercato di fare sesso” (qualunque cosa significhi) in auto.

Un articolo discusso

I cambiamenti non avvengono mai con facilità, in passato come oggi. L’articolo 377 del codice penale indiano, una norma che risale all’ottocento, in base alla quale un rapporto omosessuale era considerato “innaturale” ed era punibile con una pena fino a dieci anni di carcere, era stato abrogato dall’alta corte di New Delhi nel 2009. La comunità gay indiana, numerosa ma oppressa, aveva festeggiato e molte persone avevano fatto coming out, soprattutto nelle grandi città.

Tuttavia queste stesse persone hanno pagato un prezzo altissimo nel 2013, quando la corte suprema ha ripristinato l’articolo 377, sostenendo che solo il parlamento poteva prendere una decisione del genere. Quest’anno il tribunale è tornato su quella sentenza e l’ha ribaltata. Perché? La costituzione indiana non è cambiata nel frattempo.

Nessun giudice della corte suprema indiana sarà disposto ad ammetterlo pubblicamente, ma la vera ragione è che la definizione globalmente accettata di diritti umani si è ampliata così tanto da rendere insostenibile la sentenza del 2009. Nessun paese sviluppato, che vuole avere stretti legami con il resto del mondo, desidera essere messo in imbarazzo da leggi antiquate.