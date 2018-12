Mohammed bin Salman prepara le nuove guerre saudite

Due mesi fa Mohammed bin Salman ha superato indenne la tempesta scatenata dall’omicidio di Jamal Khashoggi. Una settimana fa ha addirittura partecipato al vertice del G20 a Buenos Aires, convincendo diversi leader a farsi fotografare con lui. Ma la vera minaccia per il suo potere (e forse per la sua vita) è in patria.

Il pericolo non viene certo dall’opinione pubblica. Il principe è molto popolare tra i giovani sauditi, che rappresentano la maggioranza della popolazione e di cui fa parte anche lui, a 33 anni. Bin Salman ha allentato il controllo religioso e sociale (ora le donne possono guidare a addirittura possono andare al cinema) e gran parte dei sauditi non crede nemmeno che sia il mandante dell’omicidio del giornalista.

Il problema di Mohammed bin Salman è la sua famiglia, perfettamente consapevole che è stato lui a ordinare l’omicidio di Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul e di cosa significa questo delitto per la posizione del regno nel mondo.

La famiglia reale ha capito che la politica estera del principe è stata un totale disastro, dall’inutile guerra in Yemen al blocco imposto al Qatar, per non parlare della sua politica economica che non è stata certo di successo.

Numeri eccezionali

Inoltre molti sauditi di spicco hanno motivi personali per odiarlo. Alcuni sono stati emarginati bruscamente per facilitarne la rapida ascesa verso il potere assoluto. Altri sono stati rapiti, incarcerati, torturati e si sono visti estorcere miliardi di dollari con il pretesto (spesso infondato) che fossero il frutto della corruzione. Se oggi si tenesse un voto tra i diecimila sauditi più influenti, Mohammed bin Salman sarebbe fatto fuori immediatamente.

Naturalmente le cose non funzionano così. L’Arabia Saudita resta una monarchia assoluta e il principe conserverà il potere fino a quando può contare sull’appoggio del suo anziano padre, re Salman. Almeno in teoria. Nella pratica, ha bisogno quantomeno del sostegno (riluttante) della famiglia reale, che considera lo stato saudita come un affare di famiglia in cui tutti hanno voce in capitolo.