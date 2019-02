In cerca della dieta che salverà la Terra

O almeno non succederà grazie a una trasformazione di tutti noi in vegani, vegetariani o semplicemente “ flessitariani ”. Non c’è dubbio che prima o poi ci saranno alte tasse su carne e pesce, campagne di propaganda ufficiale mirate a convincere le persone a cambiare le proprie abitudini alimentari, e che alcune persone cambieranno.

Eppure continuano a martellarci. La commissione Eat-Lancet sa addirittura quale dieta salverà il nostro pianeta. Si tratta di ridurre il nostro consumo di manzo del 90 per cento (ovvero una bistecca al mese). Mangiare più fagioli e legumi (tre volte tanto) e più noci e semi (quattro volte tanto). Diventare vegetariano o vegano aiuterà ancora di più. Anche tutto questo è vero. Semplicemente non credo che succederà.

Il rimprovero non basta Ci vogliono sette chili di grano per produrre un chilo di manzo. Il 70 per cento dell’acqua nel mondo è utilizzato per irrigare coltivazioni. Ci siamo appropriati di tre quarti della terra fertile mondiale per la produzione di cibo, e avremo bisogno del resto entro il 2050. Ed entro lo stesso anno spariranno le riserve ittiche di cibo. È tutto vero, ma siamo stufi di farci rimproverare.

“Attualmente, far crescere cellule per ottenere carne, invece di animali, è un procedimento molto costoso”, ha dichiarato Yaakov Nahmias, fondatore e direttore scientifico della start-up israeliana Future meat technologies. Ma diventerà più economico e, probabilmente, necessario.

Alcune l’hanno già fatto: la società vegana britannica afferma che il numero di vegani nel paese è quadruplicato negli ultimi quattro anni. Ma non saranno abbastanza le persone che passeranno in breve tempo, e forse mai, a una dieta vegetale. Dobbiamo fare i conti con il resto della popolazione e poche cose sono più immutabili delle preferenze alimentari culturali. Come mangiare carne.

In India vive circa un terzo dei vegetariani mondiali, ma le differenze locali sono enormi e profondamente radicate: il 75 per cento della popolazione è vegetariana nello stato nordoccidentale del Rajasthan, ma meno del 2 per cento lo è in quelli meridionali di Andhra Pradesh e Bengala Occidentale.

I consumatori di carne più entusiastici si trovano nei paesi ricchi, e adesso che altri paesi stanno entrando nel club (come la Cina), i suoi abitanti cominceranno anche a mangiare più carne. Esisterebbe quindi un grande mercato per una vera carne che non provenga da bovini, suini, ovini e polli, ma che abbia il giusto gusto in bocca e non distrugga l’ambiente. Non stiamo parlando del celebre esemplare di hamburger da 325mila dollari prodotto da cellule staminali ricavate dalla spalla di un bovino e fatte crescere in laboratorio.

Stiamo parlando di una vera bistecca con cellule adipose e muscolari e dotata di forma, sapore e consistenza giusti, ma non prodotta dagli abituali processi che utilizzano ampie porzioni di terra fertile, rilasciano grandi quantità di gas serra e prevedono la macellazione di animali vivi. Questo è l’obiettivo del bioingegnere Yaakov Nahmias. E ormai non gli manca molto per raggiungerlo.