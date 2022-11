Come dopo ogni vertice sul clima, l’aria è piena di grida di rabbia e disperazione. Quanto è stato concordato è poco chiaro e insufficiente, e quanto non è stato deciso o è stato semplicemente ignorato è invece sterminato e terrificante. Per esempio, non sono ancora riusciti a mettersi d’accordo sul fatto che il mondo debba smettere di bruciare combustibili fossili.

Ma come? Non è questo l’obiettivo di questo grande baraccone? Il clima si sta surriscaldando perché bruciamo combustibili fossili per produrre energia, presto le persone moriranno a grappoli, tra venti o trent’anni interi paesi diventeranno inabitabili, è il momento di dire basta! Sono disponibili fonti energetiche alternative! Agite ora, o si verificherà un disastro globale!

Sì, è di questo che si tratta, e ogni anno decine di migliaia di politici, esperti, attivisti e lobbisti si recano in una località diversa – l’anno scorso Glasgow, Sharm el Sheikh quest’anno, gli Emirati Arabi Uniti l’anno prossimo – per discutere e decidere come affrontare un rischio che minaccia letteralmente la nostra esistenza.

Parole tabù

E in tutti questi 27 anni non sono mai riusciti a menzionare il nome della minaccia? No, non ci sono riusciti. Nel 2021, per la prima volta, hanno inserito la parola “carbone” nel rapporto finale – “lo ridurremo gradualmente” (e non “lo elimineremo”), hanno detto. Ma le parole “gas” e “petrolio” sono rimaste tabù.

Questo è ciò che si ottiene quando un’istituzione globale è governata dal consenso. Tutti hanno diritto di veto, compresi i paesi che dipendono dal carbone, dal gas e dal petrolio, e gli interessi a breve termine di alcuni (denaro e rapida crescita economica alimentata da combustibili fossili) si scontrano con l’interesse a lungo termine della collettività, ovvero non subire un’enorme moria di popolazione e un collasso della nostra civiltà.

Ebbene. Questo è il prezzo da pagare per appartenere a una specie che sta ancora emergendo da un lungo passato tribale e che ha sviluppato una civiltà ad alta tecnologia e ad alta energia prima ancora di essere culturalmente attrezzata per gestirla. Si fa del proprio meglio e si spera che basti.

Ma finiamola con le riflessioni filosofiche. Cosa è successo realmente a Sharm el Sheikh? Dopo le inevitabili trattative notturne (due notti in bianco, a dire il vero), i presenti sono riusciti a concordare la creazione di un nuovo fondo che compensi i paesi poveri di “perdite e danni” subiti a causa di eventi climatici estremi. Il denaro proverrà dai paesi sviluppati le cui emissioni passate e attuali sono all’origine dei danni provocati.