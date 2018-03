Riprendiamoci i nostri dati

La rabbia contro Facebook per il caso Cambridge Analytica è stata così grande che persino Donald Trump ha trattenuto il fiato davanti ai titoli dei giornali. Le rivelazioni sono state più avvincenti di una serie di Netflix. Un reality show su dati, manipolazioni, potere e negligenze. L’unico problema è che le vittime siamo noi. Fino a poco tempo fa temevamo lo strapotere del controllo digitale esercitato dal governo. Ora conosciamo i rischi reali del controllo da parte dei privati.

Grazie alle indagini del Guardian, del New York Times e del canale televisivo britannico Channel Four News abbiamo saputo che un giovane ricercatore di nome Aleksandr Kogan – che per un breve periodo si è fatto chiamare Dr. Spectre – ha raccolto per conto della società di marketing britannica Cambridge Analytica i dati di 50 milioni di ignari utenti di Facebook. La società ne ha poi ricavato i profili psicologici di milioni di elettori statunitensi e ha usato queste informazioni per la campagna elettorale di Donald Trump. Si è anche saputo che Cambridge Analytica non era una normale società: Alexander Nix, il suo ex amministratore delegato, ripreso da telecamere nascoste proponeva a un cliente di raccogliere informazioni ricorrendo a prostitute, spie, corruzione e finti video ricattatori, sotto falsa identità e all’ombra di anonime società prestanome.

Stando alle regole di Facebook, la società non sarebbe dovuta entrare in possesso dei dati, ma Facebook non si è preoccupata della questione. Al contrario ha cercato di insabbiare la notizia con minacce di querele e pressioni. Quando comunque è uscita allo scoperto, per giorni il capo di Facebook Mark Zuckerberg è sparito dalla circolazione. Dalla vicenda si è capito chiaramente che i giganti tecnologici non si fanno problemi a consegnare noi utenti nelle mani di personaggi senza scrupoli.