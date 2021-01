La sfida più immediata con cui deve fare i conti qualsiasi nuovo presidente è decidere cosa non fare. Per Joe Biden e Kamala Harris le catastrofi degli ultimi giorni non hanno radicalmente cambiato il modo in cui dovrebbero fare queste scelte. Dieci giorni fa era imperativo che guardassero soprattutto avanti: alle emergenze di sanità pubblica, economiche e di affari esteri che stanno ereditando. Questo resta il loro compito e il loro imperativo. Ma per il resto del governo, e buona parte della società, il barbaro e potenzialmente catastrofico assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, e la colpevolezza di personaggi pubblici e privati che hanno incoraggiato la banda di assalitori, impongono una risposta.

La risposta del congresso dovrebbe essere la messa in stato d’accusa. Quella delle forze dell’ordine dovrebbe essere arrestare e perseguire tutti i partecipanti che sarà possibile identificare. E quella della società civile dovrebbe essere fare sì che ci siano conseguenze per quanti scelgono la violenza e il fascismo in un momento decisivo della storia del paese. Solitamente “mettere una pietra sul passato” è un saggio consiglio per le persone e le società. Non in questo caso.

Recentemente ho citato le parole di Jack Watson, che ha avuto un ruolo centrale in due transizioni presidenziali, riguardo allo squilibrio tra le innumerevoli speranze, finalità e ambizioni con cui comincia qualsiasi nuova presidenza e quelle poche sfide che, semplicemente, non può ignorare. “Occorre separare le cose da fare, presto, dalle altre che potresti voler fare in futuro durante il tuo mandato”, mi aveva detto Watson.

Per il nuovo presidente e la nuova vicepresidente, la chiarezza d’intenti a proposito di questa scelta è più importante, e più difficile, di quanto lo sia stata per quasi tutti i loro predecessori. È più importante perché si stanno trasferendo in una casa che va a fuoco. Si assumono la responsabilità per una serie di emergenze mai viste da quando Franklin D. Roosevelt prese il posto di Herbert Hoover nel 1933, inferiore solo a quella toccata ad Abraham Lincoln nel 1861. La lista incompleta delle emergenze include una pandemia in crescita, un’economia danneggiata e dagli squilibri insostenibili, e un sistema di governo i cui princìpi fondamentali sono sotto attacco diretto e la cui competenza a livello operativo è stata svuotata.

Le priorità di Biden e Harris

Le loro decisioni saranno più difficili che per la maggior parte delle nuove amministrazioni, perché oltre a dover guardare avanti, a tutti i problemi che oggi si richiede loro di risolvere, devono guardare al passato, per fare i conti con l’operato di Donald Trump e dei suoi complici. Come ho scritto nell’articolo apparso sulla versione cartacea di The Atlantic, “mentre si prepara a insediarsi nella Casa Bianca, il presidente eletto Joe Biden ha di fronte una decisione rara nella storia degli Stati Uniti: cosa fare dell’uomo che ha appena terminato il suo mandato, e la cui corruzione personale, il cui disprezzo per la costituzione, e la cui distruttiva gestione del governo federale non hanno precedenti”.

In quell’articolo, terminato due mesi fa, appena dopo le elezioni, avevo immaginato un sistema di priorità per come la squadra Biden-Harris avrebbe dovuto prendere queste decisioni. Per semplificare, sostenevo che: