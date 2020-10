L’indice Doing business della Banca mondiale, una classifica che elenca i paesi dov’è più facile fare l’imprenditore, ha destato sospetti fin dalla sua istituzione nel 2003, ma gli economisti hanno cominciato a criticarlo solo di recente. Anche se la Banca mondiale ha ammesso i suoi difetti, l’indice ha già danneggiato molto i paesi in via di sviluppo, e dovrebbe essere eliminato. La Banca mondiale è stata costretta a sospendere la pubblicazione del Doing business a causa di “irregolarità”. L’ultimo scandalo riguarda una falsificazione dei numeri: a quanto pare i dati di quattro paesi (Azerbaigian, Cina, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) sono stati alterati almeno per gli anni 2017 e 2019, facendo apparire la situazione più rosea della realtà. La Banca ha avviato una verifica indipendente e si è impegnata a correggere gli errori.

Questa è però una questione minore rispetto a tutte le altre preoccupazioni che l’indice solleva. Nel 2018 Paul Romer, all’epoca economista capo presso la Banca mondiale, ne ha evidenziate alcune. Secondo Romer, nei quattro anni precedenti alla sua analisi la maggior parte dei cambiamenti nella classifica dei paesi era stata influenzata dall’orientamento politico dei governi. In particolare, Romer ha detto che i dati per il Cile sembravano manipolati per dimostrare che nel paese le condizioni per le aziende peggioravano con un governo di sinistra. La posizione in classifica del Cile ha fluttuato tra il 25° e il 57° posto tra il 2006 e il 2017: quando era presidente la socialista Michelle Bachelet la posizione peggiorava, con il conservatore Sebastián Piñera migliorava. Romer si è scusato, ha insinuato che la Banca aveva manipolato la classifica per motivi politici, ma in seguito è stato costretto a ritrattare l’accusa e si è dimesso dal suo incarico. Justin Sandefur e Divyanshi Wadhwa del Center for global development hanno scoperto che il peggioramento della posizione del Cile durante le presidenze di Bachelet era unicamente il risultato di aggiustamenti metodologici. Le leggi e le politiche del Cile non erano cambiate.

L’indice sulla “facilità di fare impresa” è accolto ogni anno con grande attenzione dai mezzi d’informazione. Perfino i ricercatori universitari hanno usato i dati come indicatori del sostegno di un governo agli investimenti privati. Di conseguenza i governi fanno a gara per migliorare la posizione in classifica del loro paese, nella speranza di attirare più investimenti stranieri e aumentare la loro credibilità sul fronte interno. I politici hanno fatto ricorso a volte a misure disperate (ed efficaci) per beffare il sistema. Tra i casi più famosi c’è quello del governo indiano, che ha modificato alcune leggi per migliorare il punteggio del paese, riuscendo a scalare la classifica dal 142° posto del 2015 al 63° del 2020. Paradossalmente, la posizione dell’India è migliorata anche se il suo tasso d’investimenti (inteso come quota del pil) è sceso ininterrottamente, passando dal 40 per cento del 2010 al 30 per cento del 2019.