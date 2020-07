Due settimane fa DeSean Jackson, un giocatore del campionato professionistico di football americano (Nfl), è finito nell’occhio del ciclone per aver pubblicato una citazione (falsa) di Adolf Hitler sul suo Instagram. Questa vicenda mi ha fatto ricordare che anch’io ho avuto un infelice “momento Hitler”.

Nel 2008 seguivo per Espn le finali del campionato di basket tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics. Prima della quinta partita della serie scrissi un articolo raccontando quanto fosse triste, per me che da sempre ero tifosa dei Detroit Pistons, notare che la squadra di Boston non era più odiata come in passato. Nel tentativo di essere divertente, raccontai dell’epoca in cui i Pistons avevano dovuto sconfiggere i Celtics prima di conquistare il loro primo titolo, nel 1989, e scrissi che “tifare per i Celtics è come sostenere che Hitler fosse una vittima”.

Sono passati più di dieci anni da quando ho scritto quell’articolo, ma quando ci ripenso provo ancora un forte imbarazzo. Con le mie parole non avevo solo insultato i tifosi dei Celtics ma avevo fatto una battuta spiritosa sull’uomo che aveva organizzato il massacro di sei milioni di ebrei. Naturalmente sapevo bene cosa fosse l’olocausto, ma non avevo pensato a quale potesse essere la reazione della comunità ebraica. Questo perché, semplicemente, non era la mia comunità. Quando altre persone mi fecero notare quanto ero stata insensibile, mi sentii mortificata. Mi scusai e scrissi un intero articolo per chiedere perdono. Fui sospesa da Espn per una settimana. Fu una punizione meritata.

Triste verità

Come DeSean Jackson, anch’io sono nera. Se qualcuno avesse fatto una battuta sulla schiavitù mi sarei infuriata. Grazie a quella vicenda ho scoperto che essere consapevoli della distruzione provocata dal razzismo contro la nostra comunità non ci rende necessariamente sensibili ad altre forme di razzismo, o nel mio caso di antisemitismo. Anche gli afroamericani, a volte, sanno essere culturalmente arroganti.

Questo mi riporta a Jackson. Nel suo intervento su Instagram il giocatore dei Philadelphia Eagles, 33 anni, è andato ben oltre il mio commento frivolo su Hitler. Ha pubblicato un intero passaggio, erroneamente attribuito a Hitler, in cui si dichiara che gli ebrei bianchi “ricatteranno l’America, ma il loro piano per dominare il mondo non funzionerà se i neri avranno coscienza di sé”. Il testo, attribuito a diversi autori, arriva a dichiarare che “i neri sono i veri figli di Israele”.

Forse Jackson ha creduto che quelle parole potessero essere una fonte d’ispirazione per la comunità nera, ma resta il fatto che il messaggio è antisemita, a prescindere da chi sia l’autore. Tra l’altro non è chiaro perché Jackson abbia pensato che all’interno di un dibattito sul razzismo potesse essere costruttivo citare proprio Hitler. D’altronde Hitler, oltre agli ebrei, odiava anche i neri.

In altri interventi pubblicati più o meno contemporaneamente, Jackson ha condiviso parti di un discorso pronunciato Louis Farrakhan, leader della Nation of Islam. Il discorso era incentrato soprattutto sugli abusi della polizia, sulla pandemia di covid-19 e sulla crescita e l’autonomia della comunità nera, ma considerando la lunga storia di antisemitismo di Farrakhan era prevedibile che le persone dubitassero dei sentimenti di Jackson (non certo l’unico nero a sostenere Farrakhan) a proposito degli ebrei.

Jackson si è scusato pubblicamente e privatamente con il proprietario dei Philadelphia Eagles, con il direttore sportivo e con l’allenatore. Ma probabilmente questo non basterà a risparmiargli una sospensione o addirittura il licenziamento.