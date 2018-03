Rileggere la Bibbia in Nigeria

E accadde che un usurpatore che non era un dittatore militare riuscì a farsi strada fino al trono, per mezzo di morti naturali e messe in stato di accusa, e piombò sui nigeriani come un ladro nella notte. E giunse non per costruire ma per rubare e distruggere. E lasciò i nigeriani ciechi e poveri.

E i nigeriani si rivolsero a un ex dittatore e gli dissero: “Signore, non sappiamo dove stiamo andando”. E lui rispose loro e disse: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno potrà governare bene se non per mezzo di mee”. E guadagnò seguaci e scacciò l’usurpatore che aveva lasciato i nigeriani ciechi e poveri.

E i suoi seguaci dissero: “Signore mostraci la via e ci basta. Mostraci il Cambiamento”. E lui rispose loro e disse: “Credete che io sia il buon governo e che il buon governo sia io? Se chiederete qualsiasi cosa in mio nome, io lo farò”.

E i suoi seguaci lo adorarono e cantarono le sue lodi giorno e notte. E quando i suoi ministri si dimostrarono incompetenti, i suoi seguaci lodarono lui e denunciarono i ministri.

E quando le persone cominciarono a lamentarsi per le tante sofferenze, rivolsero lo sguardo al loro benevolo dittatore. E lui disse loro: “Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Odiate quelli che mi odiano e amate quelli che mi amano. I miei nemici non possono accettarmi perché non mi vedono o non mi conoscono. Ma voi mi conoscete, perché io vivo con voi e sarò dentro di voi”.