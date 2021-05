Il Messico si prepara ad assistere alle elezioni più ridicole della sua storia. A giugno potremo votare per una serie celebrità di seconda classe del calcio, della lotta libera o dei concorsi di bellezza, o in alternativa per individui accusati di stupro o narcotraffico. Uno dei candidati, la leggendaria Paquita la del Barrio, ha reso immortale la frase che dovremmo scrivere tutti sulla scheda elettorale: “Mi stai ascoltando, scemo?”. Davvero, c’è qualcuno che ascolta la popolazione?

Nel frattempo una delegazione zapatista naviga verso l’Europa per commemorare i 500 anni dalla caduta di Tenochtitlan, senza uno spirito revanscista ma di dialogo nella diversità. Dal 1994 lo zapatismo ha avanzato proposte versatili. Dopo pochi giorni dall’insurrezione dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln)il movimento aveva deposto le armi per cercare di ottenere l’autonomia per gli indigeni attraverso le vie legali. L’obiettivo non era spaccare il paese, ma trovare una struttura più giusta per i popoli sfruttati da secoli. Nel 1996 sono stati firmati gli Accordi di San Andrés con il governo Zedillo, ma il congresso non li ha convertiti in legge. Nel 2001, quando l’alternanza democratica sembrava promettere un cambiamento, gli zapatisti hanno intrapreso la Marcia del colore della terra. La comandante Esther ha parlato davanti al congresso e ha chiesto che le leggi entrassero in vigore, ma nessun partito ha voluto onorare gli accordi firmati. E così gli zapatisti sono tornati nei loro territori, dove in condizioni di precarietà hanno trasformato l’istruzione, la sanità e la giustizia, proteggendo l’ambiente e favorendo la parità di genere. I risultati delle Juntas de buen gobierno sono stati talmente positivi da spingere persone estranee alle comunità a presentare lì i loro contenziosi.

Nel 2017 l’Ezln ha appoggiato María de Jesús Patricio Martínez come candidata indipendente alle elezioni del 2018. Non si cercava una quota di potere, ma una tribuna per dare voce ai popoli indigeni. Le condizioni discriminanti per raccogliere le firme (erano indispensabili gli smartphone, inaccessibili per il potere d’acquisto delle comunità) hanno fermato quella avventura.