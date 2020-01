Il tramonto di Marcos

L’obiettivo era stimolare “un’insurrezione nazionale, civile e pacifica” che portasse all’elaborazione di una nuova costituzione. Mi sono messa in contatto con Sergio Rodríguez Lazcano, il responsabile dei rapporti dell’Ezln con la società civile, per sapere quali fossero i loro piani per il futuro: “Nel gennaio del 2008 entreremo in una nuova fase di lotta”.

Quest’estate ho letto una notizia in cui si annunciava l’Incontro dei popoli indigeni dell’America. La riunione era convocata dall’Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln). Mi ha sorpreso che si svolgesse a Vicam, nello stato di Sonora, in un piccolo paesino nel nord del Messico a tre giorni di strada dal Chiapas, il bastione dello zapatismo. Come molte altre persone che si erano interessate allo zapatismo, da dieci anni avevo più o meno perso le tracce del movimento guidato dal subcomandante Marcos.

Qualche anno fa una denuncia del genere avrebbe suscitato un interesse nazionale e internazionale, ma Marcos non ha più presa sui mezzi d’informazione. Il declino è cominciato nel 2001, quando il subcomandante e gli zapatisti arrivarono a Città del Messico per negoziare un accordo con il governo di Vicente Fox (del Partito d’azione nazionale, conservatore). Un milione di persone acclamò Marcos mentre era diretto alla piazza dello Zócalo. Era l’11 marzo 2001.

A più di un anno dalle presidenziali del luglio 2006, il Messico è ancora spaccato in due per l’accusa di brogli elettorali contro Felipe Calderón, del Partito d’azione nazionale (Pan, conservatore). Dopo undici anni di silenzio un gruppo terroristico che sembrava scomparso, l’Esercito popolare rivoluzionario (Epr), ha messo delle bombe negli impianti di Petróleos Mexicanos (Pemex) per ottenere il rilascio di due militanti scomparsi. Senza preavviso, il 24 settembre 2006 il subcomandante Marcos ha annullato il tour della Otra campaña. In un comunicato ha spiegato che non voleva ostacolare le iniziative dell’Epr e che era preoccupato per l’aumento degli attacchi contro i ribelli nei municipi zapatisti.

Secondo Manuel Camacho Solís, creatore delle reti cittadine della campagna di López Obrador ed ex responsabile dei colloqui di pace del governo di Salinas de Gortari con l’Ezln, Marcos appoggiava Felipe Calderón: sperava che la crisi si inasprisse per dare nuova linfa all’Ezln. Le critiche arrivarono anche da alcuni intellettuali vicini a López Obrador, che in passato avevano sostenuto lo zapatismo: il subcomandante voleva dividere la sinistra.

Nel 2003 il subcomandante accusò il leader spirituale del Prd, Cuauhtémoc Cárdenas, di essere il principale traditore della causa indigena. In una lettera alla Jornada rivelò che durante il voto in parlamento, Cárdenas chiamò il figlio, il senatore Lázaro Cárdenas, per assicurarsi che votasse per la cosiddetta “controriforma”. Dato che Lázaro Cárdenas esitava, il padre gli chiese a bruciapelo: “Sei un senatore dell’Ezln o del Prd?”. Due anni dopo, nel 2005, Marcos pubblicò La imposible ¿geometría? del poder en México.

C’era un clima di grande aspettativa, ma un mese dopo tutti i partiti approvarono all’unanimità una legge che non riconosceva l’autodeterminazione dei popoli indigeni. Marcos si sentì tradito, soprattutto dal Partito della rivoluzione democratica (Prd, di sinistra). L’Ezln mantenne il silenzio per due anni, ma preparò la risposta al sistema: creò cinque regioni, chiamate caracoles, in cui unì i suoi 39 municipi autonomi per esercitare un governo indipendente. E sospese i rapporti con tutta la classe politica, compresi gli ex alleati di sinistra.

Il comportamento del subcomandante durante la campagna per le presidenziali del 2006 ha aumentato l’isolamento degli zapatisti. “È stato un errore”, ha detto Pierluigi Sullo, direttore di Carta, l’unica rivista italiana che si occupa con regolarità del movimento zapatista. Marcos avrebbe potuto costruire dei ponti verso “le persone oneste” che credono ancora alla possibilità di ottenere dei cambiamenti attraverso la via parlamentare ed elettorale.

La parabola discendente di Marcos in Messico ha avuto dei riflessi anche in Europa, uno dei luoghi dove è stato più forte il sostegno allo zapatismo. Sono andata a Roma per incontrare Federico Mariani, un italiano che ho conosciuto quattordici anni fa in Messico. Dal 1994 al 2003 Federico è andato in Chiapas 34 volte, ha intervistato Marcos, è stato il presidente dell’associazione ¡Ya Basta! e uno dei portavoce delle Tute bianche. Ma si è allontanato dallo zapatismo per motivi politici e di salute. L’ho incontrato al centro giovanile Batti il tuo tempo, nella zona sudest di Roma. C’erano anche i tre membri del nucleo operativo di ¡Ya Basta! a Roma: Fabiola Giacinti, Miria Annini e Simona Granati.

La scrittrice Elena Poniatowska, prima consulente degli zapatisti e poi di López Obrador, dichiarò alla stampa che Marcos invidiava il leader del Prd per l’appoggio popolare che aveva ottenuto. Un altro ex consulente zapatista, il politologo Octavio Rodríguez Araujo, accusò Marcos di essere un “fanfarone” per aver trattato in modo “sciocco e superbo” gli intellettuali che lo avevano appoggiato. Così facendo, il leader zapatista aveva perso un sostegno importante: “Prima bastava che starnutisse perché La Jornada pubblicasse qualche articolo su di lui. Ma da quando si è scagliato contro il giornale, le cose sono cambiate”, affermò Araujo.

Nel 2002 gli abitanti di Atenco si erano opposti con i machete all’espropriazione delle loro terre per la costruzione di un aeroporto. Il 3 maggio 2006 ci fu uno scontro tra i proprietari terrieri e la polizia, che il giorno dopo represse la rivolta. Il bilancio fu di due morti, 217 arresti e 23 donne violentate. Marcos ruppe il suo silenzio e i simpatizzanti zapatisti dentro e fuori dal paese si mobilitarono. In Messico ci furono blocchi stradali, manifestazioni e proteste davanti alle ambasciate. Ma dopo Atenco ci sono state le elezioni, e l’attenzione della stampa si è concentrata sulle manifestazioni di massa del Prd contro i presunti brogli elettorali.

L’incontro, però, non ha fatto notizia. Se ne sono occupati solo due testate nazionali, oltre a qualche mezzo d’informazione locale e ad alcuni giornali alternativi. Invece l’inizio della Otra campaña, il 1 gennaio 2006, aveva conquistato le prime pagine di tutti i giornali. La stampa lo definì “il secondo zapatour”: in sei mesi gli zapatisti volevano percorrere tutto il paese per creare un fronte di sinistra indipendente dai partiti politici che si contendevano la presidenza. A maggio, a pochi giorni di distanza da San Salvador Atenco, nello stato di México, la Otra si è fermata all’improvviso.

Ci sono volute sei ore a piedi e tre giorni di camion, ma alla fine Patricio Hernández, un indigeno huichol, e altre trenta persone sono arrivati a Vicam per partecipare all’incontro dei popoli indigeni dell’America. A Vicam l’Ezln ha riunito gran parte delle etnie presenti nel paese. Ogni delegazione ha esposto la sua storia di privazioni e di privatizzazioni di terre e di risorse naturali, di emarginazione e di violenza. Per quattro giorni, dall’11 al 14 ottobre 2007, 570 delegati di 66 popoli e tribù di dodici paesi hanno discusso per mettere a punto un piano di azione.

I caracoles, però, sono fragili. Ernesto Ledesma mi ha spiegato che il piano per distruggere quest’esperienza di autonomia sta avanzando a passi da gigante. Da una parte le truppe militari sono state sostituite da corpi scelti, dall’altra il governo punta a recuperare diecimila ettari di terra presi dall’Ezln dopo la rivolta zapatista. Si sono riattivati i gruppi paramilitari e sono aumentate le aggressioni agli zapatisti. Questi gruppi sono protetti dal governatore Juan Sabines, ex militante del Pri e adesso membro del Prd.

La giunta della Garrucha è composta da tre donne e un uomo. La più giovane ha diciassette anni, si chiama Araceli Lorenzo e arriva da una comunità, San Juan del Río, di tredici abitanti. È stata eletta in assemblea per partecipare al periodo di rotazione quindicinale della Jbg. “È la prima volta che vado via di casa da sola”, mi ha detto. Dieci anni fa era impensabile trovare delle donne indigene in un organo di governo, disposte a dormire fuori casa per due settimane con il consenso dei genitori. Araceli mi ha accompagnato a visitare il piccolo ospedale di medicina generale e un altro, in costruzione, per la salute delle donne.

Alle giunte partecipano anche gli indigeni non zapatisti: l’obiettivo è risolvere le dispute sulla terra, i casi di divorzio e di corruzione. Gli indigeni sostengono che nel caracol “i conflitti sociali sono risolti in modo più giusto”. Il processo decisionale, basato su assemblee a rotazione e senza retribuzione, impedisce la concentrazione di potere. Ma per Marcos Estrada Saavedra le giunte non sono rappresentative perché “esercitano il controllo solo sui loro membri”.

Secondo alcuni ricercatori, la diminuzione dell’appoggio internazionale ha colpito le finanze dei municipi autonomi. Nel libro La comunidad armada rebelde y el Ezln, Marcos Estrada Saavedra sostiene che l’autoritarismo della dirigenza dell’Ezln e la rottura con il governo hanno causato “un impoverimento delle comunità zapatiste rispetto a quelle non zapatiste”, che beneficiano di programmi di assistenza. L’antropologa Mariana Romo parla di un lusso di migrazione stagionale sulla costa, a Cancún e a Playa del Carmen, per lavorare nell’edilizia. Ma ci sono anche molti dati positivi: nei municipi autonomi l’alcolismo e la violenza domestica sono diminuiti, le bambine vanno a scuola, ci sono più ospedali e la mortalità infantile e quella delle donne durante il parto si è ridotta.

Appena arrivati, il fotografo Ricardo Trabulsi, il suo assistente Roberto Mañón e io siamo passati dalla Giunta di buon governo (Jbg) per avere l’autorizzazione a restare. Ogni caracol è governato da un organo collettivo, la giunta, indipendente dalla struttura militare dell’Ezln ed eletto da un’assemblea. I caracoles stabiliscono la linea da adottare sulla sanità e sull’istruzione ed eleggono i responsabili di questi programmi. Nessuno riceve uno stipendio: la paga consiste in mais e fagioli da parte della comunità.

Non andavo nelle comunità zapatiste da dieci anni. Adesso il percorso sterrato che passa dalla Garrucha e sbocca alla base militare di San Quintín è stato asfaltato per agevolare il passaggio dei veicoli militari. La Garrucha è uno dei cinque caracoles creati nel 2003, che riuniscono i 39 municipi autonomi zapatisti.

La prima volta ho incontrato Marcos a Città del Messico: ero andata con Ricardo Trabulsi nell’ufficio dell’Ezln nella capitale per scattargli la foto di copertina. Era la prima volta, in quattordici anni, che il subcomandante accettava di farsi fotografare. Gatopardo si era rivolto a un fotografo di moda, senza sapere che Trabulsi si era appassionato alla causa zapatista e che da quattro anni cercava di fotografare Marcos. Gli aveva mandato sei lettere firmate con lo pseudonimo di Gildardo Magaña, un rivoluzionario messicano, ma non aveva ricevuto nessuna risposta. Adesso il destino lo portava a catturare l’immagine che prima di lui avevano cercato Sebastião Salgado e Oliviero Toscani.

Il secondo incontro è avvenuto nel caracol della Garrucha, nella selva Lacandona. Davanti al guerrigliero stupito, Trabulsi ha tirato fuori una reliquia da collezione: una Smith Corona. “Con una macchina fotografica come questa hanno fotografato anche Emiliano Zapata”, gli ha detto Trabulsi. Marcos ha fatto una delle sue solite battute: “Non mi metto mai in posa. Solo per le donne, ma devono pagare in dollari”. Alla fine del servizio fotografico il subcomandante mi ha invitato a fare due chiacchiere. “Muoviamoci, perché forse non rilascerò più interviste”, mi ha detto.

Abbiamo parlato per più di quattro ore. Marcos ha ricordato la nascita dell’Ezln e l’appoggio della società civile che nel 1994 era scesa in piazza. “Siamo passati di moda”, mi ha detto accendendosi la pipa. “Oggi è come nel 1993, ma alla rovescia. Allora preparavamo l’insurrezione senza mezzi e senza persone, questa volta è il governo che prepara l’attacco”.

La sicurezza dei municipi autonomi è la questione che lo preoccupa di più. Il governo sta cercando intenzionalmente di spaccare in due la popolazione locale, dando ad altri gruppi indigeni le stesse terre prese dall’Ezln. “Creano un conflitto sociale artificiale, come in laboratorio, così poi entrano in gioco le forze del governo per portare la pace”. Fino a oggi l’Ezln è stato disposto a suddividere la terra dei suoi municipi anche tra le basi non zapatiste, ma in alcune occasioni i gruppi d’opposizione vicini ai partiti (soprattutto al Prd) hanno cercato lo scontro.

In caso di aggressione armata risponderete come nel 1994?

“Sì. Per ora stiamo prendendo delle misure preventive. L’accordo è che l’Ezln non attaccherà, ma non rimarrà a braccia incrociate se sarà attaccato”. Secondo Marcos, il caracol della Garrucha è tra quelli che corrono più rischi di essere attaccato, perché lì gli zapatisti hanno migliaia di ettari di terra. La popolazione indigena che prima seminava i suoi raccolti sulle montagne ora lo fa in pianura. Le comunità zapatiste hanno problemi economici e soffrono per la migrazione stagionale verso Cancún, ma non c’è più l’emarginazione che esisteva prima del 1994. “Non ci sono ricchi, ma nessuno soffre la fame”, mi ha spiegato il subcomandante.

Gli zapatisti hanno costruito ospedali nei paesi più isolati, dove le persone morivano per malattie curabili. “Prima del 1994 l’indice di mortalità infantile nelle comunità della selva Lacandona era il più alto del paese, oggi non è più così”. Poi il subcomandante mi ha parlato dei caracoles. Il loro successo più grande è l’educazione delle nuove generazioni zapatiste. “Spesso i gruppi politico-militari finiscono per formare piccoli guerriglieri, persone a cui piace la lotta armata”. Loro, invece, sono riusciti non solo a trasmettere nelle nuove generazioni uno spirito di lotta, ma anche a coinvolgerle direttamente nell’amministrazione dei municipi. Uno dei problemi irrisolti dei caracoles, però, è la violenza domestica, anche se a poco a poco la situazione sta cambiando.