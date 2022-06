A cosa serve un’alta commissaria per i diritti umani dell’Onu se durante la prima visita in Cina in 17 anni non fa e non dice sostanzialmente nulla sulla persecuzione della minoranza uigura provata da migliaia di documenti e testimonianze? La domanda è più che legittima e la bufera scatenata intorno alla missione di Michelle Bachelet non si placa. L’ex presidente cilena, che per esperienza sa bene cosa significhi essere torturata in un campo di prigionia, non è accusata solo di aver taciuto, ma di essersi prestata a un tour propagandistico nello Xinjiang e aver avallato la retorica di Pechino, che giustifica la persecuzione e l’internamento di uno o forse due milioni di uiguri come attività antiterrorismo (fu la “guerra globale al terrore” lanciata dagli Stati Uniti nel 2001 a fornire alla Cina il pretesto e il linguaggio per la sua campagna repressiva).

L’alta commissaria, che nel frattempo il 13 giugno ha annunciato che non cercherà un secondo mandato “citando motivi personali”, si è difesa specificando che la sua visita di sei giorni non aveva uno scopo d’indagine. Al ritorno, però, ha ricevuto due lettere di protesta. Un gruppo internazionale di accademici esperti di Xinjiang, alcuni dei quali erano stati consultati dallo staff di Bachelet per preparare la missione, le ha scritto esprimendo una forte preoccupazione.

“In ambito accademico è raro un livello di consenso come quello raggiunto dagli esperti di Xinjiang su quello che Pechino sta facendo agli uiguri”, scrivono spiegando che tale consenso deriva dalla “straordinaria mole di prove fornite dalla Cina nei documenti ufficiali, alcuni dei quali sono stati trafugati ma che per la maggior parte sono stati pubblicati su internet dalle istituzioni stesse”. Sommate alle testimonianze e alle immagini satellitari, “queste prove forniscono un’immagine dettagliata di quello che può essere credibilmente chiamato un piano genocida”. Date queste premesse, gli accademici criticano Bachelet non solo perché non ha condannato la repressione degli uiguri, ma perché ha chiamato i campi d’internamento “centri per la formazione e l’istruzione professionale”, il nome usato dal governo cinese.

Ancora più dura la lettera di oltre duecento organizzazioni e attivisti per i diritti umani, che chiedono le dimissioni di Bachelet accusandola di whitewashing, cioè di aver coperto le atrocità cinesi nello Xinjiang. In entrambe le lettere si sollecita la pubblicazione del rapporto del suo ufficio in merito, pronto da mesi ma finora tenuto nel cassetto probabilmente per non interferire con l’organizzazione della visita in Cina. C’è da dire che già alla vigilia della partenza di Bachelet le aspettative non erano alte, che sarebbe stato un tour deludente si era intuito dalle premesse.