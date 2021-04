Nel generale e radicale rimescolamento di comportamenti, abitudini, consumi culturali che sta accompagnando la pandemia, cosa accade al libro e alla lettura? Circolano dati molto rassicuranti che forse hanno il limite di paragonare le vendite delle ultime settimane a quelle di un anno fa, quando le librerie erano chiuse.

Ma anche a sfogliare il Libro bianco pubblicato dal Centro per il libro e la lettura si scoprono reazioni non proprio ovvie: sintetizzando una ricerca molto ampia e piena di sfumature, si può dire che la propensione alla lettura ha resistito alla seduzione di altre forme di narrazione che hanno invaso le nostre vite nell’anno pandemico. A essere un po’ più rigorosi, mentre a maggio 2020 i ricercatori incontravano italiani “con poco tempo da dedicare alla lettura di libri in giornate passate a seguire le mille notizie che ossessivamente tv, siti internet di informazione e social network riversavano su cittadini comprensibilmente attoniti”, a ottobre i dati sembrano diversi e “tutte le dimensioni della lettura crescono”.

La lettura è un potente sismografo individuale e collettivo. Si legge perché si cerca qualcosa (un’informazione, un’esperienza, un’emozione) ma si legge se si è in condizioni di farlo, dal punto di vista delle possibilità, delle competenze e di qualcosa di più inafferrabile e decisivo: uno stato d’animo, una particolare e delicata costellazione di desideri. La resistenza dello spazio della lettura sembra dunque mostrare che il libro è ancora capace di rappresentare una forma seducente di evasione, dimensione di cui abbiamo un disperato bisogno nelle giornate schiacciate dall’angoscia della pandemia. Ma forse anche che al libro e alla lettura affidiamo una delle poche possibilità di far emergere le domande più profonde che una esperienza collettiva così traumatica non può non suscitare.

Un bene di prima necessità

Questo parziale ottimismo va subito contestualizzato in un quadro da sempre più negativo che riguarda i tassi generali di lettura in Italia, dove la percentuale di persone dai sei anni in su che legge almeno un libro all’anno è ferma intorno al 40 per cento, secondo l’Istat, e al 60-65 per cento nelle stime dell’osservatorio dell’Associazione italiana editori. Anche assumendo il dato più generoso, siamo praticamente in fondo a tutte le editorie europee (Francia 92 per cento, Norvegia 90,2 per cento, Regno Unito 86 per cento, Svezia 73,5 per cento, Germania 68,7 per cento, Spagna 68,5 per cento) con l’aggravante di una differenza territoriale profonda e inscalfibile per cui in Trentino, Friuli, Piemonte e Lombardia i lettori sono praticamente il doppio che in Campania, Sicilia o Puglia.

Il Libro bianco già citato è pieno di dati e osservazioni sulle condizioni economiche e materiali (povertà assoluta e relativa) e su quelle culturali, a partire dal tragico e più volte sottolineato ultimo posto europeo per livello di comprensione dei testi letterari, saggistici, informativi: in Italia solo il 24,8 per cento sembra disporre pienamente di questa capacità (secondo i dati Ocse-Pisa sono undici i punti percentuali che ci separano dalla Norvegia, dieci da Germania e Francia).