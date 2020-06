Potremo utilizzare Immuni, l’app di tracciamento di cui si parla moltissimo in questi giorni in Italia, come metafora delle insidie e delle opportunità del mondo digitale. Per arrivare quasi subito alla conclusione, per la verità non troppo rassicurante, che il mondo digitale per come lo intendiamo oggi, non risolve granché, complica le nostre vite e alimenta nuovi sospetti.

Cosa accade quando durante una grave pandemia mondiale che compare più o meno improvvisamente uccidendo migliaia di persone, ci si accorge che uno dei pochissimi presidi preventivi a nostra disposizione sarà tracciare i contatti delle persone ammalate per isolarle dal resto della comunità? Accade che si cercherà di utilizzarlo.

Versione analogica. Il paziente ammalato viene interrogato sulle sue frequentazioni degli ultimi giorni; vengono isolati i suoi parenti più stretti e i contatti di lavoro; gli uffici di igiene e sanità pubblica contattano telefonicamente le persone che hanno avuto relazioni con lui. I contatti – come abbiamo letto mille volte in questi mesi – sono messi in quarantena e, talvolta, sottoposti al tampone.

Versione digitale. Il paziente ammalato ha una password per segnalare sull’app Immuni, se lo vorrà e se ha deciso di utilizzarla, la propria positività al nuovo coronavirus. Il tutto avverrà anonimamente nei confronti di altre persone che avranno scelto volontariamente di scaricare e attivare la stessa app. A quel punto le persone che sono state a contatto con chi è risultato positivo potranno decidere autonomamente cosa fare: se mettersi in quarantena, se provare a fare il test, se far finta di niente, spegnere Immuni e non segnalare niente a nessuno.

Responsabilità e diffidenza digitale

Pur considerando che la versione digitale non sostituisce quella analogica occorrerà acconsentire a un paio di princìpi. Che l’efficacia del tracciamento digitale rispetto a quello analogico sarà, anche nella migliore delle ipotesi, una frazione del primo, e che tutto sarà interamente affidato alla responsabilità individuale dei cittadini (mentre i cittadini che violano la quarantena analogica rischiano perfino il carcere) e alla diffusione dell’app tra le persone.

Personalmente sono molto favorevole alla responsabilità individuale, penso che le società democratiche si fondino su di essa. Resta da chiedersi – estendendo magari la medesima domanda alle decine di migliaia di italiani che hanno perso un parente o un amico durante la pandemia – se davvero il ruolo del digitale possa, in casi tanto drammatici, ridursi a così poco. Se un simile evidente fallimento nel proteggerci dal virus, fin dalle sue intenzioni iniziali, non sia anche la concessione che ciascuno di noi riserva alla propria diffidenza digitale.