I paradossi del referendum in Veneto e Lombardia

Fin dall’inizio il referendum autonomista non si era affatto annunciato come un dramma. Il Veneto e la Lombardia non ambivano a presentarsi come una Catalogna italiana, come regioni sediziose pronte a rischiare un conflitto frontale con il potere centrale. Non c’erano dunque migliaia di reporter arrivati da ogni angolo del mondo come a Barcellona, non si notavano agguerrite manifestazioni di piazza, non erano mobilitati i corpi di polizia.

La spiegazione data da gran parte dei mezzi d’informazione era semplice: in fondo con il referendum di domenica non si decideva “sostanzialmente nulla”. Altro che il quesito catalano, teso a sovvertire l’ordine costituzionale! I lombardi e i veneti erano chiamati, con un voto meramente consultivo, a decidere solo se i loro governatori dovevano scrivere una letterina al governo nazionale, chiedendo trattative per estendere gli spazi di autonomia regionale in vari campi della politica.

Si tratta di un percorso previsto dalla costituzione stessa all’articolo 116; non stupisce quindi che il referendum avesse l’avallo della corte costituzionale. Di più, quella lettera Luca Zaia, governatore del Veneto, e Roberto Maroni, governatore della Lombardia, l’avrebbero potuta scrivere senza consultare i loro cittadini.