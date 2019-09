Il governo dovrà costruire un’alternativa alla politica dell’odio

Saranno in tanti, in Italia e non solo, ad avere tirato un bel sospiro di sollievo. Niente più servizi televisivi, giorno per giorno, con il ministro Salvini ora agghindato in una felpa dei carabinieri o della polizia, ora in una polo dell’Aeronautica militare o della polizia locale, niente rischio di elezioni imminenti con la prospettiva di trovarsi il leader della Lega presidente del consiglio: il pericolo di una brutta svolta a destra dell’Italia, una svolta che avrebbe accentuato tanto i conflitti all’interno del paese quanto quelli sulla scena europea, per il momento è scampato.

Ma sarebbe ingeneroso parlare di Matteo Salvini come di uno sprovveduto che non sa fare i suoi calcoli. Da politico spregiudicato qual è li ha sempre fatti benissimo da quando ha preso i redini della Lega nel 2013. Lui, fino ad allora “padano” convinto – “la bandiera italiana non mi dice niente” – ha impresso a quel partito regionalista-secessionista una svolta da capogiro, trasformandolo in una forza ultranazionalista – “prima gli italiani!” – con felpe annesse e connesse.

Ha saputo cogliere, nel 2018, l’occasione del governo al fianco del Movimento 5 stelle. E ha saputo usare il ministero dell’interno come postazione da cui portare avanti la sua feroce campagna propagandistica contro “lo straniero”, portando la Lega al 34 per cento nelle elezioni europee.

Ha fatto bene i suoi calcoli anche ad agosto, optando per la crisi di governo. Ma quale alternativa c’era a elezioni anticipate? Nessuna, dato che l’M5s e il Pd da anni ormai sono legati da un reciproco odio viscerale. Una maggioranza M5s-Pd? Fantascienza, per Salvini, per tutti noi, dato che Matteo Renzi – che ha dalla sua la maggioranza dei parlamentari Pd – minacciava sfracelli fino alla scissione del partito se ci fosse stato anche solo il minimo dialogo con i cinquestelle.