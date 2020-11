Sono le otto di sera di lunedì 2 novembre quando nel centro di Vienna risuona il primo sparo. Il paese è sull’orlo di un secondo lockdown. Per essere una giornata autunnale fra stranamente caldo, quasi venti gradi. Il bel tempo e la prospettiva di una nuova chiusura hanno spinto molte persone ad affollare i caffè all’aperto del centro. Per l’ultima volta i giovani si incontrano nel quartiere alla moda che confina con quello ebraico, dove si trova la più grande sinagoga di Vienna. Un ultimo bicchiere prima che i bar e i ristoranti chiudano nuovamente i battenti.

Dopo il primo sparo ne arrivano altri. Kujtim Fejzulai cammina armato con un machete e un fucile d’assalto. Ha anche una finta cintura esplosiva. Tra nove minuti il ventenne giacerà al suolo, senza vita, ucciso da un’unità speciale della polizia. In questi nove minuti quattro persone perderanno la vita. Venti saranno ferite, di loro tredici saranno ricoverate con ferite da arma da fuoco. Tre saranno trasportate in terapia intensiva, in gravi condizioni.

In questa ultima serata “normale” prima del confinamento l’attacco ha preso Vienna completamente alla sprovvista. La gente corre per le strade in preda al panico, la polizia marcia in assetto da guerra e le ambulanze illuminano il centro con le loro sirene blu.

Doppia vita

Non è la prima volta che Vienna vive il terrore. Nel 1981 un gruppo di terroristi palestinesi assalì una sinagoga nel centro della città, uccidendo nello stesso punto in cui Kujtim ha trovato le sue vittime, mentre negli anni novanta una serie di attentati legati all’estrema destra terrorizzò la città. Ma resta il fatto che l’Austria era stata sostanzialmente risparmiata dal terrorismo islamico che ha sconvolto Parigi, Londra o Berlino, e questo nonostante negli ultimi anni 331 “combattenti stranieri” siano partiti dal paese per raggiungere la Siria e unirsi al gruppo terrorista Stato islamico.

Settantadue di questi combattenti sono tornati in Austria. Anche Kujtim Fejzulai nel settembre del 2018 aveva cercato di entrare in Siria, ma era stato fermato al confine con la Turchia e poi riportato in Austria. Nell’aprile del 2019 era stato condannato a 22 mesi di prigione per adesione a un’organizzazione terrorista. Il suo avvocato Nikolaus Rast ha dichiarato che all’epoca Kujtim gli era sembrato “un ragazzo immaturo”.

La vita di Kujtim Fejzulai ricalca quella di tanti aspiranti jihadisti. Nato a Vienna, da adolescente era un calciatore promettente. I suoi genitori provengono dalla Macedonia del Nord e sono musulmani, ma di orientamento liberale. All’età di sedici anni Kujtim aveva abbandonato la scuola, aveva cominciato a pregare e si era radicalizzato. Il suo avvocato sostiene che era semplicemente un ragazzo “che cercava un posto nella società”. Alla fine quel posto l’ha trovato in una moschea tra le più radicali a Vienna, dove predicava uno dei più noti islamisti del paese. In seguito il predicatore è andato a combattere in Siria, dove è stato ucciso da un drone.