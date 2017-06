Per essere più creativi programmate una pausa

Gli autori di un recente studio della Columbia university sostengono che è più facile essere creativi nel proprio lavoro – e anche più sereni di spirito – se si programmano le pause piuttosto che fermarsi quando se ne ha voglia.

Chi mi legge regolarmente avrà riconosciuto uno dei temi che mi sono più cari: programmare la propria vita è quasi sempre una buona idea, la spontaneità è sopravvalutata, e chi si vanta di essere “totalmente spontaneo” è una persona da evitare (anche se a livello di rapporti sociali non costituisce un problema, perché non rispetta mai i progetti fatti insieme). Insisto su questo, perfino in presenza del maggiore ostacolo a qualsiasi programmazione, cioè un bambino di sei mesi, perché lo scopo di un piano non è rispettarlo religiosamente, ma non dover decidere che cosa fare la prossima volta che ci si trova davanti a una scelta.

Anzi, probabilmente un piano di lavoro è ancora più importante se la nostra vita è piena di eventi imprevedibili che richiedono attenzione immediata, perché una volta superato il momento di crisi saremo troppo confusi per prendere una decisione saggia. Lasciate perdere il carpe diem, meglio il carpe horarium, evviva il piano di lavoro.

Come pesci nell’acqua

Per realizzare il nuovo studio (che ho scoperto tramite il blog Science of us) i partecipanti hanno svolto una serie di compiti di diversa natura che comportavano la soluzione di problemi e l’uso della creatività. Alcuni di loro li hanno svolti seguendo un ordine casuale, altri stabilendo un piano. E i secondi se la sono cavata meglio su tutta la linea. Secondo i ricercatori, questo è dovuto al fatto che ci rimane difficile capire quando scatta la “fissazione cognitiva”, cioè quando non siamo più capaci di tirar fuori nuove soluzioni, ma ricalchiamo sempre gli stessi percorsi mentali. Se aspettiamo di avere la sensazione di non essere più creativi, probabilmente resteremo più a lungo in una situazione di stallo.

“I partecipanti che non si staccavano da un compito a intervalli regolari finivano per partorire ‘nuove’ idee molto simili a quelle precedenti”, hanno spiegato gli autori alla Harvard Business Review. Perciò, “se esitate a interrompere un’attività perché pensate di stare andando a gonfie vele, state attenti, perché potrebbe essere un’impressione sbagliata”. È interessante anche notare che staccarsi in realtà significava semplicemente passare a un compito diverso. Cambiare attività, a quanto sembra, vale quanto riposarsi, quello che conta è farlo in modo regolare.