Prima di desiderare la vita di Donald Trump pensiamoci bene

Uno dei pochi aspetti positivi di dover sprecare tempo a pensare a loro è che Trump e la sua famiglia sono la dimostrazione del fatto che vivere nel lusso più sfrenato non rende necessariamente felici. Siamo tutti un po’ sensibili, suppongo, al messaggio sociale secondo cui dobbiamo invidiare la vita delle celebrità, e di conseguenza essere vagamente insoddisfatti della nostra.

Ma posso affermare con sicurezza che non c’è neanche una molecola di me che vorrebbe fare a cambio con l’esistenza di Donald, Ivanka, Donald junior e gli altri. Dimostrandoci con quanta facilità l’estrema ricchezza, la fama e il potere possono coesistere con l’inquietudine rabbiosa e annoiata che emanano da tutti i pori, ci stanno facendo un enorme favore. Non c’è niente come vedere Trump in accappatoio che guarda distrattamente Fox news in una suite di Mar-a-lago con i rubinetti incrostati d’oro, per farci apprezzare il nostro minuscolo appartamento e la nostra vita da non celebrità.

E comunque, come ha spiegato di recente il filosofo Todd May in un suo saggio pubblicato sul New York Times, questa idea di voler vivere la vita di qualcun altro – perfino di una persona veramente ammirevole e non famosa – a pensarci bene, è abbastanza assurda. Presa alla lettera, vorrebbe dire non solo trovarsi nelle condizioni di quella persona, ma anche rinunciare alle proprie. “Dovrei gettarmi alle spalle tutti i miei rapporti umani– figli, moglie, amici – e tutta la mia storia”, scrive May. “Non l’avrei mai vissuta. Significherebbe perdere tutta la mia esperienza”.