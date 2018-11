Un consiglio è utile anche per chi lo dà

Vi do un consiglio d’oro: diffidate di chiunque vi offra consigli d’oro. L’amica che vi suggerisce di non interrompere un rapporto o di non lasciare il lavoro, forse lo fa per voi ma, anche se non se ne rende conto, inevitabilmente sta pensando a se stessa. Forse si è sposata solo per sistemarsi, e vorrebbe che fosse così anche per voi. O magari ama tanto la vostra compagnia che non vi consiglierebbe mai un cambiamento di lavoro che vi portasse lontano da lei.

Inoltre, da una serie di studi è emerso che, a meno che abbiano un motivo per fare il contrario, in genere le persone ci consigliano di comportarci con maggior cautela di quanto farebbero loro stesse in una situazione simile, forse perché non vogliono averci sulla coscienza se prendiamo una decisione azzardata e facciamo fiasco.

Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia, soprattutto per i genitori, gli insegnanti, i manager e chiunque altro si trovi nella posizione di dover motivare qualcuno: molto meglio che dispensare consigli è offrire a loro l’opportunità di farlo. Questa è la conclusione alla quale sono arrivati in un loro studio gli psicologi delle università di Chicago e della Pennsylvania, i quali hanno scoperto che gli studenti delle scuole medie americani erano molto più invogliati a fare i compiti dopo aver dispensato consigli a ragazzi più piccoli, piuttosto che averli ricevuti dagli insegnanti.