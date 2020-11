Chissà se qualche docente aveva mai immaginato di tenere delle lezioni durante una pandemia. Molti sono riusciti a portare avanti le lezioni. Silvana Amato, grafica e docente universitaria, è riuscita anche a farne una mostra.

Lo scorso luglio ha chiuso un semestre universitario diverso dagli altri con le ragazze e i ragazzi del primo anno della Sapienza in un corso condiviso con la collega Rosanna Lama, e quelli della Naba, Nuova accademia di belle arti. “Il programma delle lezioni prevedeva basic design alla Sapienza e tipografia alla Naba”, spiega Amato, “ma l’emergenza sanitaria ha stravolto tutto. Non c’è stato neanche il tempo di conoscersi. Molti studenti sono ripartiti per i loro luoghi di origine e abbiamo fatto quel che hanno fatto tutti. Ci siamo visti e abbiamo costruito un rapporto attraverso i computer. Non c’era più distinzione tra gli studenti dei due corsi. C’era solo un unico gruppo che avrebbe potuto raccontare il suo quotidiano a distanza”.