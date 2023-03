Anche per gli standard di Israele – un paese abituato a essere accusato di violazioni dei diritti umani, di crimini di guerra e di non rispettare il diritto internazionale – febbraio è stato un mese complicato. Dalle rivelazioni sulle aziende del paese accusate di aver tentato di manipolare elezioni in tutto il mondo, alle scene di questi giorni, in cui i coloni illegali, protetti dall’esercito, hanno compiuto un pogrom contro i palestinesi a Hawara, in Cisgiordania, Israele ha mostrato al mondo il suo vero volto.

Due settimane fa alla cerimonia d’apertura del vertice dell’Unione africana (Ua) ad Addis Abeba, in Etiopia, c’è stata un’altra brutta sorpresa. La diplomatica israeliana Sharon Bar-Li – che si era presentata in sostituzione dell’ambasciatore di Israele presso l’Ua – è stata allontanata dall’incontro. Un video sui social network mostra il personale di sicurezza che la scorta fuori dalla sala. Moussa Faki Mahamat, presidente della commissione dell’Unione africana, ha chiarito che l’accreditamento di Israele come stato osservatore è ancora sospeso.

Come il boicottaggio

Ma il peggio doveva ancora venire. In una bozza di dichiarazione fatta circolare tra i giornalisti alla fine del vertice, l’Ua non solo ha espresso “pieno sostegno al popolo palestinese nella sua legittima lotta contro l’occupazione israeliana”, ma ha anche esortato gli stati africani a “mettere fine a tutti gli scambi commerciali, scientifici e culturali con lo stato d’Israele”. Se messa in pratica, quest’ultima raccomandazione, che riecheggia il movimento boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (Bds), potrebbe essere l’inizio di un cambiamento per le sorti d’Israele in tutto il mondo.

Dopotutto non è la prima volta che l’Africa prende le redini di un movimento globale che cerca di fare pressione su regimi oppressivi ed etnosuprematisti, come quello contro l’apartheid in Sudafrica. La bozza invita “la comunità internazionale a smantellare il sistema israeliano di colonialismo e apartheid”.