Cantastorie calling

1. Motta , Vivere o morire “Otto sigarette al giorno, quelle giuste. C’è chi lo fa, e poi fa finta di star bene”. Quando una canzone ti parla meglio dei messaggi sui pacchetti di sigarette, drizzi le orecchie. Con questa, che dà il titolo al suo secondo album, Motta si conferma ammaestratore di lobi, l’aria da Richard Ashcroft italico. Se ne frega se non cambiano gli accordi, valorizza il suo passato da turnista e l’entourage solido (Francesco Pacifico, Taketo Gohara). Per tirar fuori la sua personalità negli studi di registrazione di New York. Da servire con smorfia nonchalant.

2. Nakhane, Star red

Sembra una creatura fashion, fatta per riviste come Fantastic Man, con quelle mode maschili reperibili solo a certe ore a Tokyo o a Londra. E invece il cantautore calvo viene da Johannesburg. E dalla sua voce traspare una storia di sofferenza che contraddice l’etichetta, così spesso paradossale, di “gay”. Comunque You will not die, il suo album di soul rarefatto, e diviso tra una club music sublimata e degli slanci di anima che ricordano Sam Cooke, o un certo Prince, o il primo Terence Trent D’Arby, è di quelli che conducono verso il calore e la speranza.