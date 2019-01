Atlante alternativo

1. Balthazar Fever Il giro di basso come una malattia tropicale, i tam tam e i coretti e certi svolazzi d’archi da buon noir di serie B, e una cospirazione di timbri maschili; e un febbrile sobbollire di chitarre che portano la temperatura ai livelli di guardia. Quanta sapienza in sei minuti di pezzo (che dà il titolo al nuovo album) da parte di questa band bicefala belga. Sfogati certi bollori solisti, Maarten Devoldere e Jinte Deprez, cantanti e autori, celebrano la loro bromance di talenti concedendosi un video che somiglia a una zingarata un po’ snob a Lanzarote.

2. The Andrè Originale “Ascoltavo De Andrè e mi sentivo sbagliato… Nella mia cameretta con vista sul prato”. L’epoca sbagliata e la cognizione del dolore; le fanfare di Terepattola e i fiati corti del Sudamerica; le Marinelle, Madonnine e Maddalene dalle soffitte del cantautorato versus le “tipe” di Bello Figo; e forse non lo sai ma pure questo è Habibi. Voglia di giocare con i registri in questo album brillante e furbetto: Themagogia. Tradurre, tradire, trappare. Ghali e Nanni Svampa, la Dark Polo Gang e Joaquín Sabina, impanando tutto con afflato vocale da giovane faberoso.

3. Mòn

Water the plants

Dai acqua alle piante: me l’hai promesso. Siamo agli antipodi del cantautorato, in un’oasi di pace laconica, preverbale, con parti vocali tutte in inglese, subordinate al gusto per poliritmi tropicalisti, tessiture strumentali e rivoli di musicalità solare, increspati da malinconie di trombe o accordi in minore. Su tutto, un senso di natura, foreste, ruscelli che fluisce lungo l’album Guadalupe, secondo di questa band romana dal tocco leggero e misterico, tra gli islandesi Mùm e gli americani Animal Collective nell’Atlante globale dell’indefinibile beatitudine sonora.