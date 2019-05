Faber & sons

Si tratta dei sistemi per valutare i tuoi gusti, preferenze e abitudini di consumo, anche attraverso indagini di mercato e analisi di tipo statistico. Rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati per valutare, per esempio, preferenze, interessi, comportamenti e spostamenti. I tuoi dati saranno usati per la profilazione solo se darai il tuo consenso, quindi sarà obbligatorio indicare il sì o il no a questo trattamento.