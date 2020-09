1. Mariah Carey feat. Lauryn Hill, Save the day

Prodotti derivati pop: dall’imminente collezione Rarities, che celebra i trent’anni della Mariona, diva pop di voce acrobatica e di sensualità e bizze leggendarie, una canzone rimasta fin qui ferma allo stato di abbozzo, costruita in appoggio ai vocalizzi registrati da un’altra diva, Lauryn, per i cori della fenomenale versione di Killing me softly (hit di Roberta Flack nel 1973) registrata dai Fugees. Perché “we’re all in this together”, di qualsiasi cosa si tratti: un “andrà tutto bene” in musica, via da una caipirinha.