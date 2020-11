1. Yes, Siberian Khatru

Strane creature mitologiche, questi britanni eterni progressive di cui ricorderemo sempre le copertine fantasy di Roger Dean, i virtuosismi strumentali, la voce eterea del cantante Jon Anderson e le fascinose lungaggini (e quella volta che, in una delle formazioni più strampalate, ribaltarono certezze con un successo planetario, Owner of a lonely heart). L’uccellaccio siberiano torna due volte: nel loro nuovo Live in Las Vegas, antologia dei loro classici sopravvissuti, e nelle bozze di un romanzo (di Riccardo Pro) in uscita a dicembre. Sarà un presagio?

2. Post nebbia, La mia bolla

“Abbandonarsi interamente alla percezione è un modo facile di vivere per me”. Carlo Corbellini, ventenne artefice di questa band al secondo album, Canale paesaggi, traccia linee ideali da Telepadova 7 Gold al Vietnam passando per i Mgmt prima maniera, le ansie del presente, frattaglie elettroniche dall’etere, piccoli e collosi ganci di sintetizzatore che sembrano ripresi da colonne sonore di thriller scollacciati degli anni ottanta. È una forma di foraging, a scopo artigianale: se bolla autoreferenziale dev’essere, che sia fatta in casa.