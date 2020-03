Nel cuore della notte Cecilia scappa dalla bellissima casa in cui abita con Adrian, il suo fidanzato, uno scienziato geniale e possessivo. Aiutata dalla sorella trova rifugio a casa di un amico poliziotto che vive con la figlia adolescente, ma è ossessionata dall’idea che Adrian possa trovarla. Anche dopo che le viene comunicato che il suo ex si è suicidato e le ha lasciato in eredità un sacco di soldi. Il problema è che Adrian è un pioniere della fisica ottica e, considerato il titolo del film, possiamo immaginare che Cecilia non è affatto al sicuro. L’uomo invisibile sarebbe dovuto uscire al cinema intorno al 20 marzo. Ma le sale sono chiuse e allora è arrivato direttamente sulle piattaforme di videonoleggio, come Chili o Rakuten tv. Il noleggio costa abbastanza (circa 16 euro senza considerare eventuali promozioni), ma è la cosa più vicina ad andare al cinema che ci è rimasta, almeno per ora. Tra i punti di forza del film, oltre agli effetti visivi, c’è Elisabeth Moss che, come avevamo già visto in Mad men o in Handmaid’s tale, è unica nella sua capacità di trasformarsi, anche solo grazie a una sfumatura nell’espressione, da vittima in balìa degli eventi a donna capace di tutto.