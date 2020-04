Complice l’anticiclone, oggi su tutta Italia splende il sole e la voglia di evadere cresce. Ed evasione sia. La prima che ricordo è quella di Il buco di Jacques Becker. L’ho visto da bambino e mi colpì soprattutto perché uno dei cinque detenuti che scavano il buco nella loro cella era Philippe Leroy, all’epoca nostro beniamino perché interpretava Yanez nel Sandokan di Sergio Sollima. Il buco comunque è un bellissimo film tratto da un romanzo di José Giovanni, scrittore e regista, personaggio con un passato inquietante che in prigione c’è stato a lungo. Di evasioni dopo quella diretta da Becker ce ne sarebbero state altre: Fuga da Alcatraz, La grande fuga, Fuga per la vittoria, solo per citare “fughe” viste quando al cinema andavo con mio padre.

Ma torniamo a José Giovanni e parliamo del suo Ultimo domicilio conosciuto, film poliziesco noir del 1970, interpretato da uno dei più grandi flic della storia del cinema: Lino Ventura. Dalla bellissima sequenza di apertura si capisce che Marceau Leonetti (Ventura) è un poliziotto di quelli tosti. Ma quando arresta il figlio di un grande avvocato, Leonetti viene allontanato dalla sezione criminale e sbattuto in un commissariato di zona. Poi però gli viene affidata una missione quasi disperata: trovare in una settimana il testimone chiave di un processo che la polizia non riesce a rintracciare da anni. Ad affiancarlo nell’indagine una novellina, Jeanne Dumas (Marlène Jobert). Quando entra in scena Jobert l’evasione è riuscita: non si torna più indietro. Oltre a lei, a Ventura e agli scorci di Parigi, a rendere indimenticabile il film c’è anche la meravigliosa colonna sonora di François de Roubaix.