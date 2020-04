Toby, un regista egocentrico, cinico e disilluso si ritrova sui luoghi dove, ancora giovane e pieno di entusiasmo, aveva realizzato il suo primo, piccolo film ispirato a Don Chisciotte. Tra gli abitanti del paesino che aveva coinvolto nel suo progetto giovanile ritrova anche il ciabattino che aveva scritturato per interpretare l’uomo della Mancia, completamente impazzito e convinto di essere l’eroe creato da Miguel de Cervantes.

Don Chisciotte e Terry Gilliam avevano un conto in sospeso, come racconta il bellissimo documentario Lost in La Mancha. Gilliam ci ha messo quasi vent’anni a portare sullo schermo L’uomo che uccise Don Chisciotte, gli interpreti sono cambiati (Adam Driver ha preso il posto di Johnny Depp, Jonathan Pryce quello di Jean Rochefort) e la sceneggiatura si è evoluta. Ma a questo punto mi piace pensare che il film, dal quale è fantastico lasciarsi travolgere, sia solo un nuovo capitolo di un romanzo che non finirà mai.