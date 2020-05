Continuando a pescare tra i grandi “minori”, ci sono dei film che, al di là del loro successo e del loro impatto, rasentano la perfezione. Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton è uno di questi. Siamo alla fine del settecento. L’agente della polizia di New York Ichabod Crane ha sfinito i suoi superiori con astruse teorie per cui per trovare il colpevole di un crimine bisogna usare tecniche scientifiche all’avanguardia. Così viene spedito in un villaggio nel nord dello stato dove è avvenuta una serie di omicidi terrificanti. Per risolvere il caso l’agente Crane dovrà affidarsi alle sue convinzioni tecniche, ma anche rientrare in contatto con un mondo di magie e sortilegi che ha tenuto ben lontano.

Anche se la mano di Burton è fondamentale per quella perfezione di cui si parlava, questo film non è una delle sue “creature”. Anzi l’autore di Mars attacks! ci è piombato sopra solo perché il suo progetto di fare un film su Superman era defunto. E chissà, questo paradossalmente potrebbe essere un punto di forza del Mistero di Sleepy Hollow. All’incrocio tra vari generi, il film è pieno di invenzioni, richiami, rimandi, citazioni. Nella sequenza dell’inseguimento in carrozza si sono tirati giù dalla soffitta titoli come Ben-Hur e Ombre rosse. Per tutto questo non basta un regista qualunque.

La sceneggiatura del film, basata su un classico racconto gotico di Washington Irving, è solidissima. Con un’intera foresta ricostruita in un teatro di posa, la scenografia si è guadagnata il premio Oscar. I virtuosismi di Johnny Depp servono il suo personaggio invece di inghiottirlo. Christina Ricci è una delizia, Miranda Richardson un’affascinante e modernissima dark lady. E poi c’è Christopher Walken, la cui classe è riconoscibile anche quando recita senza testa. Ma tutto il cast funziona a meraviglia, come la “solita” colonna sonora di Danny Elfman. Tutti questi elementi e forse anche la libertà di non dover rispondere a particolari aspettative, rendono Il mistero di Sleepy Hollow una preziosa gemma nel ricco collier di Tim Burton.