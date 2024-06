La storia ruota intorno a Samet, interpretato da Deniz Celiloğlu che sostiene bene il peso che Ceylan ha deciso di caricare sulle sue spalle. Samet è un professore d’arte in una scuola media di un paesino nelle montagne dell’Anatolia orientale. È un uomo maturo, ma ancora relativamente giovane. Non ha messo su famiglia e dice sempre di volersene andare. E invece rimane lì: conosce tutti, tutti lo conoscono. Sembra un uomo cinico, disilluso, forse frustrato, forse anche depresso. A un certo punto una bambina, Sevim, la sua allieva prediletta, lo accusa di aver tenuto dei comportamenti inappropriati nei suoi confronti.

Per gli amici e gli amanti del grande cinema d’autore, questo non è un fine settimana qualsiasi di giugno, in cui esce qualche mediocre horror giusto per catturare chi è disinteressato agli Europei di calcio. Infatti esce il film di un grande regista: Racconto di due stagioni di Nuri Bilge Ceylan.

I fatti non sono chiarissimi e le autorità si preoccupano solo di evitare possibili scandali. Tutto normale, non è successo niente. Ma la faccenda non contribuisce di certo a illuminarci sulla figura di Samet. Anche la sua frequentazione con Nuray, una collega che lavora in una cittadina vicina, e che per un attimo sembra chiamarlo allo scoperto, non scioglie del tutto l’ambiguità che avvolge il personaggio. E probabilmente per decidere chi è davvero Samet non basterà vedere tutto il film.

Ovviamente Samet è uno strumento per stimolare delle riflessioni sulla società turca, ma uno studio psicologico così profondo e anche avvincente, finisce per coinvolgere tutti, per diventare universale. A ripensarci Samet non è l’unico protagonista del film. Ci sono i paesaggi, da sempre un elemento fondamentale per il cinema pittorico di Nuri Bilge Ceylan.