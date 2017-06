I dieci giorni di Trump che sconvolsero il mondo

È forte la tentazione di riprendere il titolo usato da John Reed per raccontare nel 1917 la rivoluzione d’ottobre in Russia, I dieci giorni che sconvolsero il mondo. Dieci giorni è appunto il tempo nel quale Donald Trump è riuscito a sconvolgere il mondo come lo conosciamo.

Dal momento dell’ingresso alla Casa Bianca del miliardario, il 20 gennaio scorso, i commenti oscillano, anche negli Stati Uniti, tra la speranza di vedere questo singolare presidente aderire progressivamente ai canoni del Partito repubblicano, grazie all’influenza del suo entourage, e la disperazione di quanti temono i gravi danni che una presidenza quantomeno disfunzionale, per non dire dogmatica, può infliggere a un mondo in confusione e, più nello specifico, all’influenza statunitense.

Lo scorso marzo Thomas Friedman, opinionista del New York Times, ha lanciato un appello agli “adulti” del governo statunitense, ovvero i generali che occupano posti chiave e il segretario di stato Rex Tillerson, ex amministratore delegato del gigante petrolifero ExxonMobil, perché arginassero le pericolose incoerenze del presidente.

I sauditi, l’Europa e la fine del multilateralismo

E sembrava che ci stessero riuscendo almeno su questioni importanti, come per esempio la Nato, passata da “obsoleta” a “nient’affatto obsoleta” nelle parole di Trump. Ma nell’arco di pochi giorni la situazione è tornata velocemente al punto di partenza: il viaggio appena effettuato da Donald Trump in Medio Oriente e in Europa, seguito dalla sua decisione di far uscire gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul cambiamento climatico, hanno di nuovo rimesso in discussione le fondamenta della politica internazionale.

Il presidente statunitense ha deciso di allinearsi pienamente all’interpretazione saudita del mondo, in particolare la sua demonizzazione dell’Iran sciita, che contrasta con l’atteggiamento di prudente apertura di Barack Obama. Questa lettura tuttavia non è unanime, come mostra la crisi appena aperta tra Riyadh e i suoi alleati da un lato e il Qatar dall’altro. L’Arabia Saudita non priva di responsabilità nell’ascesa del radicalismo islamista, con la diffusione a colpi di dollari, nei tre ultimi decenni, del wahhabismo, la dottrina integralista che è alla basa della creazione del regno della dinastia dei Saud.

Il presidente degli Stati Uniti ha notevolmente indebolito il legame tra il suo paese e gli alleati europei, che aveva costituito il pilastro della politica estera statunitense dalla fine della seconda guerra mondiale, rifiutando di ribadire, nel suo discorso alla Nato di Bruxelles, il suo sostegno all’articolo 5 del patto atlantico, che prevede la solidarietà automatica degli stati membri in caso di attacco contro uno di essi. Ironia della sorte, gli unici a invocare tale articolo in sessant’anni di storia dell’alleanza sono stati, dopo l’11 settembre 2001, proprio gli Stati Uniti.

Il presidente statunitense ha inflitto un duro colpo al multilateralismo, il sistema di relazioni tra stati che permette di regolare o evitare conflitti e di risolvere problemi, decidendo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima, in nome di un manifesto egoismo del suo paese. Così facendo ha indebolito le ambizioni di leadership che gli Stati Uniti esercitano, in varie parti del mondo, dai tempi della seconda guerra mondiale, in particolare in Asia e in Europa, due regioni chiave in un mondo multipolare caotico.

Altri rapporti, altre alleanze

Questa successione di gravi traumi avrà serie conseguenze, in primis per l’autorità degli Stati Uniti, che resteranno poco credibili finché il suo presidente, minacciato da un moltitudine d’inchieste interne e da una possibile messa in stato d’accusa, continuerà, con il suo atteggiamento, a indebolire le fondamenta dell’influenza degli Stati Uniti nel mondo. Ultimo e significativo aneddoto è il tweet con il quale Donald Trump critica, estrapolando una sua frase dal contesto, il sindaco di Londra Sadiq Kahn dopo l’ultimo attentato che ha colpito la capitale britannica.

Anche prima di questo passo falso, che non è piaciuto nel Regno Unito, dove ci si sarebbe aspettati maggiore solidarietà da parte del paese della “relazione speciale” con Londra, la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva già tratto le conclusioni dei suoi incontri con Donald Trump a Washington, Bruxelles e Taormina: “Non possiamo praticamente più fidarci l’uno dell’altro”, ha dichiarato a fine maggio durante un comizio elettorale, una frase che ha fatto suonare il campanello d’allarme a Washington.

Angela Merkel ha aggiunto che “noi europei dobbiamo prendere in mano il nostro destino. Dobbiamo batterci per la nostra sorte”.