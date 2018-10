La Romania prova a vietare i matrimoni omosessuali

La campagna elettorale ha prodotto eccessi vergognosi. Uno dei principali quotidiani rumeni, Romania libera, ha abbinato il titolo “Nuovo ordine lgbt” a una foto che mostra un soldato nazista in uniforme nera. Alcune mail inviate a catena avvertono i rumeni che se il matrimonio per tutti fosse approvato, le coppie gay ruberebbero i loro bambini.

Probabilmente la risposta del popolo rumeno sarà “sì”, e questo bloccherebbe per molto tempo qualsiasi possibilità di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso in un paese che fa parte dell’Unione europea. L’unica incertezza riguarda l’affluenza, che dev’essere almeno del 30 per cento per convalidare il risultato. Per questo diverse organizzazioni delle società civile stanno lanciando appelli al boicottaggio.

È il contrario del “matrimonio per tutti”. Questo fine settimana la Romania voterà un referendum per inserire nella costituzione una norma secondo cui il matrimonio dev’essere necessariamente tra un uomo e una donna. La formula attuale è neutra.

Oggi la maggioranza dei 28 stati dell’Unione riconosce il matrimonio o un’unione civile per tutti. La Romania è uno dei pochi paesi che non soltanto si muove in direzione opposta, ma non riconosce nemmeno le unioni contratte all’estero.

Quando osserviamo una mappa del continente, partendo dall’Europa occidentale che ha largamente legalizzato il matrimonio gay e spostandoci verso est, emerge un degrado progressivo fino ad arrivare al divieto che si profila in Romania.

Il peso della religione, evidentemente, non è lo stesso in tutta Europa. In particolare la chiesa ortodossa resta forte, e agisce in molti paesi come una forza conservatrice.

Il rapporto con l’omosessualità è diventato un simbolo delle differenze tra le diverse società e tra i diversi sistemi politici. Se proseguiamo verso est, infatti, troviamo Vladimir Putin, che cita spesso l’omosessualità come segno della decadenza dell’occidente. Far parte della comunità LGBT in Russia non è affatto facile.

In Romania non siamo ancora arrivati a questo punto, ma gli attivisti gay temono che il referendum possa rafforzare l’omofobia. Nelle grandi città la società civile è attiva e dinamica, ma nel resto del paese, rurale per il 50 per cento e privato della popolazione più attiva da un’emigrazione massiccia, il peso della tradizione è maggiore, rafforzato da una chiesa ortodossa che ha paura dell’Europa.

(Traduzione di Andrea Sparacino)