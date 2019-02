Viktor Orbán cerca di conquistare le famiglie ungheresi 

Non si può accusare Viktor Orbán di incoerenza. Il primo ministro ungherese si è proposto come paladino della lotta contro l’immigrazione in Europa, e di conseguenza non può che difendere una politica sulla natalità quasi eccessiva, con uno slogan semplice e chiaro: “Vogliamo neonati ungheresi, l’immigrazione è una capitolazione”.

Nel discorso alla nazione pronunciato il 10 febbraio, il primo ministro ha annunciato misure radicali per favorire un aumento della natalità: esonero a vita dalle tasse a partire dal quarto figlio, un prestito a tasso ridotto di dieci milioni di fiorini (32mila euro) per tutte le donne sposate con meno di quarant’anni, non rimborsabile a partire dal terzo figlio, e un aiuto per l’acquisto di una vettura a sette posti.

Questo catalogo si accompagna a una posizione ideologica forte, incentrata sul rifiuto dell’immigrazione. Lo spauracchio è l’Europa occidentale, in particolare la Germania che bilancia il suo calo della natalità facendo ricorso all’immigrazione. Orbán accusa Bruxelles di aver imposto questa soluzione a tutto il continente.

Popolazione in calo

Il problema della natalità è una chiave per comprendere l’evoluzione dell’Europa centrale e orientale. Tra l’altro, il calo demografico si accompagna all’esodo dei giovani. In Ungheria la media è di 1,45 figli per donna, contro l’1,58 di quella europea. In Francia, l’anno scorso, è stato dell’1,87 per cento.

A questa debole fecondità si aggiunge il peso della partenza di centinaia di migliaia di ungheresi, espatriati per vivere e lavorare nel resto d’Europa. La popolazione ungherese si sta riducendo, esattamente come succede in altri paesi della regione: dai dieci milioni di abitanti di oggi, l’Ungheria potrebbe ritrovarsi con appena otto milioni di abitanti nel 2050 se la situazione attuale dovesse persistere.