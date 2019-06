Otto giorni per fermare la tensione tra Iran e Stati Uniti

Per capire la situazione è necessario fare un passo indietro: nel 2015 l’Iran ha firmato, dopo un lungo negoziato, un accordo internazionale con cui si impegnava a mettere fine al proprio programma nucleare militare. In cambio, la comunità internazionale ha cancellato le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti di Teheran. È stato il grande successo diplomatico dell’amministrazione di Barack Obama e dell’Europa, molto impegnata nella trattativa.

Un conto alla rovescia inquietante è partito nella regione arabo-asiatica del golfo, alimentando una grave crisi internazionale che nel contesto globale attuale nessuno sembra in grado di disinnescare in tempo.

Da qualche giorno assistiamo a un’escalation. Dopo l’attacco contro due petroliere nel mar d’Oman, di cui gli Stati Uniti hanno incolpato l’Iran, Washington ha deciso di inviare un migliaio di soldati in più nella regione. È un gesto puramente simbolico, considerando che per attaccare l’Iraq la Casa Bianca aveva inviato 300mila uomini.

La risposta iraniana è l’annuncio sul nucleare che provoca già reazioni dure a Washington, in pieno clima pre-elettorale. E così, passo dopo passo, nonostante Iran e Stati Uniti dichiarino di non volere la guerra, ci avviciniamo a una situazione in cui tutto sarà possibile, compreso uno scontro frontale che nessuno vorrebbe vedere.

L’Iran è asfissiato dall’embargo statunitense, e la sua decisione è principalmente un segnale inviato agli europei. Questi ultimi – francesi, tedeschi e britannici, oltre alla Commissione europea – hanno fatto di tutto nell’ultimo anno per salvare la struttura dell’accordo nonostante le bordate di Trump. Ma non sono stati capaci di offrire a Teheran l’ossigeno economico di cui ha bisogno per sopravvivere.

Annunciando la morte programmata dell’accordo sul nucleare, i leader iraniani mettono gli europei davanti alle loro responsabilità. Ma intendiamoci, gli europei non hanno i mezzi per opporsi alla strategia di Washington. La crisi, insomma, è destinata ad aggravarsi.