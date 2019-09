Senza John Bolton la diplomazia statunitense è meno guerrafondaia

Il presidente degli Stati Uniti pensa soprattutto a farsi rieleggere l’anno prossimo. Nel contesto della politica internazionale il suo bilancio è piuttosto magro. Il suo idillio con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un non ha prodotto risultati apprezzabili. In Afghanistan va avanti la guerra senza possibilità di ritirare i soldati. Infine i due regimi che Bolton riteneva spacciati sono ancora in sella (quello di Maduro a Caracas e quello dei mullah a Teheran).

Trump ha una qualità evidente: sa osare. Lo ha dimostrato con Kim e al momento sembra tentato da un incontro con il presidente iraniano Hassan Rohani. L’idea è stata ventilata a Biarritz (dove Trump si è mostrato piuttosto aperto) ed è tornata in auge negli ultimi giorni. L’argomento potrebbe essere all’ordine del giorno dell’assemblea generale delle Nazioni Unite alla fine di settembre. Ma c’è un dettaglio importante. Per ora gli iraniani rifiutano qualsiasi contatto con gli statunitensi, almeno fino a quando Washington continuerà a soffocarli con l’embargo petrolifero. Per Teheran la fine delle sanzioni è una premessa indiscutibile.

Ed è qui che entra in gioco il piano della Francia. Parigi propone di estendere all’Iran una linea di credito da 15 miliardi di dollari, garantita dal petrolio, in cambio di un ritorno di Teheran al rispetto dell’accordo sul nucleare del 2015 (che gli iraniani hanno cominciato a violare) e dell’apertura di nuovi negoziati. Washington non ha ancora accettato questa proposta, ma i segnali sono abbastanza forti da aver fatto calare il prezzo del barile in settimana, anticipando un possibile ritorno iraniano sul mercato.