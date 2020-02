Un’ottima settimana per Donald Trump

Se al mondo esiste un governo che non ha ancora inserito nella sua agenda la possibilità che Donald Trump sia rieletto a novembre, farebbe bene a svegliarsi! A otto mesi dal voto, evidentemente, i giochi restano aperti, soprattutto perché al momento non conosciamo tutti i candidati. Ma a questo punto è chiaro che Donald Trump è sulla buona strada.

Certo, il 5 febbraio la democratica Nancy Pelosi gli ha rubato le prime pagine strappando il discorso del presidente in modo plateale, mentre il suo ex rivale alle primarie del 2012, Mitt Romney, ha sorpreso tutti dichiarandosi favorevole alla sua destituzione.

Ma al contempo la confusione delle primarie in Iowa, il discorso trionfalista al congresso e la prevedibile assoluzione in senato sono state tutte buone notizie per un presidente in piena campagna elettorale. La popolarità di Trump è in aumento, e sorprendentemente sfiora il 50 per cento.

Ottimo candidato

Trump è diventato imbattibile? No, non lo è, e sostenerlo significa commettere l’errore opposto rispetto a quello di chi, quattro anni fa, lo considerava ineleggibile. Ma diversamente da quanto si potesse immaginare, Trump è un ottimo candidato alla propria successione, a prescindere dal nome dello sfidante democratico.

Il problema è che le elezioni non si giocheranno sul bilancio dell’attività o sui fatti. Il discorso pronunciato da Trump davanti alle due camere somiglia a quelli dei suoi raduni elettorali, magari con un po’ meno improvvisazione e ferocia. Trump parla alla sua base che non ha bisogno di fatti, e tenta di ampliarla sostenendo che gli Stati Uniti non sono mai stati così forti e rispettati. Il suo ingranaggio, evidentemente, è ben oliato.