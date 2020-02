Gli Stati Uniti provano a contrastare l’influenza cinese in Africa

L’amministrazione Trump ha scoperto il continente africano. Per tre anni l’Africa non è mai apparsa sul radar della Casa Bianca, fatta eccezione per la dichiarazione con cui Trump, nel 2018, ha definito “cacatoi” i paesi africani. Gli abitanti del continente non avevano apprezzato, e così il presidente era stato costretto a inviare in Africa la first lady per rimediare. Personalmente, Trump non ha mai messo piede in Africa dopo essere stato eletto. Il segretario di stato Mike Pompeo è dunque la più alta carica degli Stati Uniti a dedicare diversi giorni alla visita di tre paesi di queso continente così vasto: il Senegal francofono a ovest, l’Angola lusofona a sud e l’Etiopia a est, patria del recente premio nobel per la pace Abyi Ahmed nonché sede dell’Unione africana. Quella di Pompeo non è un’iniziativa diplomatica né un’occasione per presentare un piano d’investimento e cooperazione, ma una visita strettamente politica. La logica dell’offensiva

Il motivo dell’interesse statunitense per l’Africa ha un nome: Cina. Prima di partire Pompeo ha partecipato alla conferenza sulla sicurezza di Monaco ribadendo a più riprese che la Cina è una minaccia da bloccare a ogni costo, e ora anche il continente africano entra nella logica di questa offensiva. Pompeo mette in guardia gli africani contro il tipo di rapporti proposto da Pechino: la trappola del debito, le imprese che arrivano portandosi dietro la manodopera e il rischio di una subordinazione nei confronti di una potenza semi-imperiale.

I paesi africani sanno di non avere alcun interesse a mantenere un rapporto esclusivo con la Cina

Ma il discorso del segretario di stato arriva troppo tardi. Ormai da due decenni la Cina coltiva i suoi rapporti nel continente con investimenti colossali. In Etiopia, Pompeo ha potuto ammirare l’aeroporto internazionale e la ferrovia, entrambi costruiti dai cinesi. Perfino la sede dell’Unione africana è stata finanziata e costruita da Pechino, con una spesa di duecento milioni di dollari. Quanto a Huawei, gigante tecnologico cinese diventato la bestia nera di Washington, già oggi rifornisce gran parte del continente. Eppure gli Stati Uniti non hanno ancora perso la battaglia per l’influenza, perché i paesi africani sanno bene di non avere alcun interesse a mantenere un rapporto esclusivo con la Cina. L’Etiopia, per esempio, è uno dei grandi partner di Pechino in Africa, ma cerca di diversificare i suoi rapporti, soprattutto con gli europei. Questo non significa che gli Stati Uniti farebbero bene a cercare di convincere gli stati africani a voltare le spalle alla Cina, che malgrado le meritate critiche può vantare un bilancio invidiabile, soprattutto in un momento in cui molti paesi – India, Giappone, Israele, Turchia e perfino la Francia, che tenta di ritrovare la sua influenza – fanno la corte a un’Africa che potrebbe entrare in una fase ascendente.

