Il 22 aprile doveva essere un giorno importante per la Russia, con il referendum sulla riforma che permetterà a Vladimir Putin di conservare il potere fino al 2036. Il virus, però, ha fatto saltare i piani e ha rimandato il voto a data da destinarsi.

Lo stesso vale per la parata militare prevista per il 75º anniversario della caduta del nazismo, il prossimo 9 maggio, un evento prestigioso al quale era stato invitato il presidente francese Emmanuel Macron. La parata è stata annullata, e come se non bastasse i 15mila soldati che hanno partecipato alle prove generali sono stati messi in quarantena perché molti hanno contratto il virus.

Sono solo eventi simbolici, ma nel paese di Putin i simboli sono importanti. All’inizio di marzo la Russia sembrava risparmiata dalla pandemia e aveva tempestivamente chiuso la sua estesa frontiera con la Cina, paese alleato ma anche epicentro della pandemia.

Situazione simile nel mondo

Sei mesi più tardi i ruoli si sono invertiti. Oggi la Cina controlla scrupolosamente il confine settentrionale dopo la scoperta di un focolaio di covid-19 chiaramente arrivato dalla Siberia. In questi giorni la città di Harbin, a lungo controllata dalla Russia, è stata travolta da una seconda ondata di contagi “importati”.

La Russia è attualmente isolata, con più di 50mila casi e quattrocento decessi. Le cifre sono in aumento ed è probabile che il picco dell’epidemia non arriverà prima di alcune settimane. Negli ospedali di Mosca la situazione è la stessa che si ripresenta altrove nel mondo, con un sistema sanitario indebolito dall’economia, la corsa ai respiratori, operatori sanitari esausti, un primo medico deceduto e gli aiuti in arrivo dalla Cina.