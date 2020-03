Vladimir Putin vuole restare al potere fino al 2036

Gli uomini della provvidenza hanno la tendenza a presentarsi come insostituibili, e a forza di spazzare via tutti i potenziali rivali finiscono per diventarlo davvero. Vladimir Putin, ormai da vent’anni alla guida della Russia, è uno di loro.

A gennaio il presidente russo, dopo aver ottenuto facilmente nel 2018 un mandato che terminerà solo nel 2024, ha preparato una riforma costituzionale che sembrava dovergli permettere di conservare la sua influenza pur rispettando il limite sul numero di mandati.

Tuttavia il 10 marzo si è verificato un colpo di scena al parlamento di Mosca, quando un deputato ha proposto un emendamento che azzererebbe il conteggio dei mandati, consentendo dunque a Putin di ottenerne altri due da più di sei anni, restando in carica fino al 2036. A quel punto il presidente avrà 83 anni e avrà governato più a lungo di Stalin, ma sempre meno di Pietro il Grande, di cui Putin aveva appeso il ritratto nel suo ufficio quando era sindaco di San Pietroburgo.

Una formalità

La riforma sarà sottoposta a un referendum popolare il prossimo 22 aprile. In un paese dove chiunque si opponga Putin lo fa a suo rischio e pericolo, il voto è poco più di una formalità.

Il 10 marzo Putin ha spiegato ai deputati che il potere presidenziale “verticale” è ancora necessario in Russia, precisando che questo sarebbe l’unico modo per mantenere la stabilità. Un giorno, ha aggiunto, non ci sarà più bisogno di questa personalizzazione del potere…