La polemica tra Donald Trump e Twitter può sembrare ridicola e fuori luogo rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni negli Stati Uniti, ma in realtà è piuttosto seria e ha ripercussioni a livello mondiale per il valore considerevole che hanno assunto Facebook, Twitter, YouTube e le altre piattaforme digitali nella nostra vita, nei movimenti sociali e addirittura nei rapporti internazionali.

Riassumiamo la vicenda: Twitter, il social network preferito da Trump con cui si rivolge ogni giorno a 81 milioni di follower, ha commesso un reato di lesa maestà. La direzione della piattaforma ha emesso due richiami relativi a due tweet del presidente: nel primo caso ha messo in guardia i lettori rispetto alla veridicità del contenuto, mentre nel secondo ha ipotizzato un’istigazione alla violenza. La decisione di Twitter non ha precedenti nella storia. Trump, come prevedibile, ha reagito in modo feroce.

Il presidente ha firmato un “ordine esecutivo” sulla “prevenzione della censura online” e ha avviato una procedura che potrebbe privare le piattaforme digitali dell’immunità rispetto ai contenuti pubblicati. In sintesi, se finora i social network sono stati considerati semplici “canali di diffusione”, in futuro potrebbero essere penalmente responsabili per tutto ciò che viene pubblicato nei loro spazi. Si tratta evidentemente di una rivoluzione.