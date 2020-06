Tuttavia la posta in gioco in Libia va oltre il destino dei capi della guerra. Il conflitto, infatti, ha ormai assunto una dimensione internazionale. L’avanzata di Haftar è stata possibile grazie al sostegno degli Emirati Arabi Uniti e della Russia, mentre il governo di Tripoli ha potuto contrattaccare sfruttando l’aiuto decisivo della Turchia e del Qatar.

La guerra in Libia, a due passi dalle coste europee, finisce raramente sulle prime pagine dei giornali. Eppure l’internazionalizzazione del conflitto minaccia di scatenare una grave crisi nel Mediterraneo orientale, in cui sarebbe coinvolta anche la Francia.

Questa equazione, oggi, minaccia gli equilibri nel Mediterraneo orientale e rende indispensabile una soluzione al conflitto libico. Al centro della nuova escalation c’è la Turchia, che in caso di successo da parte del governo di Tripoli otterrebbe una serie di benefici che preoccupano i rivali regionali.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha investito molto nell’iniziativa, convinto di poterne uscire vincitore non solo in termini di influenza in Libia ma anche nel braccio di ferro ben più importante sulle riserve di idrocarburi nel Mediterraneo orientale.