Il 7 settembre Maria Kolesnikova, una delle leader del movimento di protesta in Bielorussia, camminava per le strade di Minsk quando alcuni uomini in abiti civili e passamontagna l’hanno prelevata e caricata a bordo di un furgone, portandola in un luogo sconosciuto. Le autorità bielorusse si sono rifiutate di confermare l’arresto. Altri tre militanti dell’opposizione sono scomparsi in circostanze simili.

Kolesnikova è una delle tre donne che gestiscono la campagna di Sviatlana Tsikhanouskaja, candidata dell’opposizione contro il presidente Aleksandr Lukašenko. L’attivista aveva appena annunciato la creazione di un partito d’opposizione. Oltre a essere la principale personalità anti Lukašenko ancora a Minsk, Kolesnikova fa parte del consiglio di coordinamento creato per un ipotetico negoziato con il potere.

Alcuni video amatoriali girati il 6 settembre mostrano persone in abiti civili (anche in questo caso non identificati) nell’atto di picchiare brutalmente alcuni manifestanti, proprio mentre centinaia di persone protestavano contro Lukašenko nel centro di Minsk.

Nessun dialogo con l’opposzione

Questi metodi sono tipici di un regime con le spalle al muro e fanno temere il peggio per la rivolta bielorussa, rimasta finora pacifica nonostante la repressione seguita alle elezioni truccate del mese scorso.

Se il sequestro di Maria Kolesnikova è davvero opera del regime, come ritengono gli amici della donna, allora Lukašenko ha voluto mostrare di non essere disposto ad avviare il minimo dialogo con l’opposizione.

Il dittatore appare determinato a conservare il potere con la forza, anche se finora non è riuscito a piegare il più grande movimento di protesta che abbia dovuto affrontare nei ventisei anni del suo governo.