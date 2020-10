Alla base dello scontro c’è lo stato di diritto: indipendenza della giustizia, libertà di stampa, utilizzo dei fondi europei e via dicendo. La sentenza arriva in pieno braccio di ferro tra l’Europa e l’Ungheria.

Mai prima di allora all’interno dell’Unione europea un’università aveva dovuto chiudere i battenti. E non si tratta di un’università qualsiasi, ma di un istituto finanziato dal miliardario liberale ungherese George Soros, bestia nera del primo ministro Viktor Orbán e dell’estrema destra.

Il 6 ottobre l’alto tribunale, fondamentale per garantire la giustizia all’interno di quella costruzione ibrida che è ancora l’Unione, ha condannato l’Ungheria per una vicenda altamente simbolica: la chiusura nel 2017 dell’università dell’Europa centrale di Budapest, costretta a trasferirsi con grandi difficoltà a Vienna.

La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea calza a pennello, perché arriva proprio nel momento in cui all’interno dell’Unione è in corso un acceso dibattito sullo stato di diritto.

In un testo pubblicato il mese scorso , tradotto e promosso dai suoi diplomatici, Orbán ha rivendicato il suo il illiberalismo, ha manifestato la speranza in una vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi e ha definito “inconciliabili” le divergenze tra i suoi valori e quelli dell’Unione, che a suo dire promuove “la grande sostituzione etnica”, l’istruzione “di genere” e “la propaganda arcobaleno”.

Il problema è prima di tutto politico. Viktor Orbán, che paradossalmente da giovane era molto liberale e ha addirittura beneficiato di una borsa di studio concessa dalla fondazione di Soros per studiare nel Regno Unito, ha teorizzato la sua opposizione nei confronti di Bruxelles, che considera una “nuova Mosca”.

Il paradosso di Orbán Il dibattito, però, è all’impasse a causa del conflitto tra chi vorrebbe rafforzare le condizioni (il Parlamento europeo) e i paesi contrari, l’Ungheria ma anche la Polonia e potenzialmente altri governi tentati dalla via “illiberale”.

Věra Jourová, vicepresidente della Commissione che ha l’incarico specifico di garantire il rispetto “dei valori e della trasparenza”, ha lanciato un appello ai 27 invitandoli ad adottare la condizionalità degli aiuti, scongiurando in questo modo la possibilità che sorgano problemi tra i diversi stati.

Ma Viktor Orbán incorre in una contraddizione enorme, perché fa parte di un club di cui non apprezza i valori ma di cui apprezza sicuramente i contributi netti al suo bilancio nazionale, tanto da non volersene assolutamente privare nemmeno se questo lo spinge a tradire i suoi valori.

Forse è finalmente arrivata l’ora della coerenza. L’Unione non può continuare a sottomettersi al ricatto di un leader che la disprezza, e quanto meno deve imporre il rispetto delle regole comuni del club.

(Traduzione di Andrea Sparacino)