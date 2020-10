Di sicuro non si può accusare Viktor Orbán di nascondere le sue carte. Il primo ministro ungherese ha appena pubblicato un testo simile a un manifesto, in cui rivendica con orgoglio il suo “illiberalismo”. Nonostante questo termine suoni molto male in Europa occidentale, il leader ungherese lo considera qualcosa di cui vantarsi e il simbolo di quella che considera una divergenza inconciliabile tra sé e le “élite globalizzate” che a suo parere controllano l’Unione europea.

Il manifesto, passato piuttosto inosservato all’estero, è stato pubblicato a settembre sulla stampa ungherese e ha sostituito il tradizionale discorso che il primo ministro pronuncia in occasione del raduno annuale degli ungheresi di Romania, annullato quest’anno a causa del covid-19. Il testo ha il merito di essere preciso sugli impegni, sulle battaglie e sui valori sostenuti da un uomo che si trova più che mai in prima linea nella guerra culturale tra liberalismo e conservatorismo. Orbán indica due campi di battaglia decisivi in questa “guerra”: gli Stati Uniti, dove spera che Donald Trump vinca le elezioni presidenziali del 3 novembre “perché conosciamo bene la politica estera imperialista e moralista delle amministrazioni democratiche”, e l’Italia, dove secondo lui si deciderà “l’avvenire dell’Europa, verso destra o verso sinistra”.

Alla vigilia delle elezioni europee del 2019, Orbán aveva sperato di ribaltare gli equilibri politici a favore di un’alleanza tra destra ed estrema destra, trainata dall’avanzata della Lega di Matteo Salvini in Italia e da quella del Rassemblement national di Marine Le Pen in Francia. Questo non è successo, e con grande disappunto di Orbán il centro di gravità dell’Unione è rimasto ancorato a un’alleanza destra-centro-sinistra a cui si sono aggiunti i liberali di Renew Europe.

Oltre ogni limite

Comodamente rieletto in patria, Orbán continua ad aspettare il suo momento affermando che con Bruxelles non è possibile alcuna intesa. “Non possono imporci la loro volontà, e noi non abbiamo modo di influire sulle loro trame spirituali, intellettuali e politiche”. Per questo continua a minare le fondamenta dell’odiata Europa, simile alla Russia e sottomessa all’influenza di George Soros, alla “grande sostituzione”, all’istruzione “gender” e alla “propaganda arcobaleno”. Orbán fa di tutta l’erba un fascio, oltrepassando i limiti della caricatura, dell’esagerazione e della menzogna. Ma non menziona nemmeno il contributo netto del bilancio europeo alle finanze ungheresi, che secondo diverse inchieste della Commissione avrebbe arricchito gli amici personali del primo ministro.